Le Vietnam soutient la promotion du partenariat stratégique ASEAN-Russie

Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm a participé, lundi, 22 août, en ligne à la 2e conférence consultative des dirigeants de sécurité de haut niveau ASEAN – Russie.

Les participants ont évoqué la stabilisation stratégique en Asie-Pacifique, y compris le mécanisme de contrôle et de la non-prolifération des armes ainsi que la situation sécuritaire et politique en Asie-Pacifique dans le contexte de tension accrue entre les grandes puissances.

Le général Tô Lâm a demandé à la Russie de participer activement aux forums dirigés par l’ASEAN, de soutenir le rôle de l’association et ses efforts pour promouvoir le dialogue, la coopération et l’adaptation aux nouveaux défis.

Il a également exhorté Moscou à soutenir la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale et ses efforts visant à parvenir à un code de conduite juridiquement contraignant, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Le ministre Tô Lâm a également suggéré que l'ASEAN et la Russie renforcent leur coopération sur les questions de sécurité traditionnelles et les nouveaux défis tels que la prévention et la lutte contre le terrorisme, la criminalite transnationale, la criminalite transnationale.

Les parties étudieront la possibilité de partage d'informations professionnelles entre l'ASEAN et les forces de l'ordre russes, d’élaborer un mécanisme de coordination des relations ASEAN-Russie au niveau ministériel dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, d’intensifier les consultations en vue de parvenir à la signature du Protocole "Traité de l'Asie du Sud-Est sur les armes non nucléaires", coordonner pour mettre en œuvre efficacement la "Déclaration commune ASEAN-Russie dans le domaine de la lutte et du règlement des questions globale de la drogue" ainsi que le "Dialogue ASEAN-Russie sur les questions de sécurité dans les technologies de l'information".

Le Vietnam soutient le renforcement du partenariat stratégique ASEAN – Russie, a affirmé le général Tô Lâm, avant d’inviter Moscou à agir avec les pays aséaniens pour faire face aux défis communs.