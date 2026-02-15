Le Vietnam soutient Cuba dans la garantie de la sécurité alimentaire

Le 13 février, au siège de la société agricole Cítricos Caribe S.A. à La Havane, des représentants du gouvernement vietnamien et de l’entreprise rizicole AgriVMA ont remis 250 tonnes de riz au titre d’une aide non remboursable destinée à la partie cubaine, conformément à un accord conclu entre le ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et le ministère cubain de l’Agriculture.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre cubain de l’Agriculture, Telce Abdel González, a affirmé que Cuba créerait toutes les conditions favorables à la mise en œuvre du projet de production rizicole de l’entreprise vietnamienne AgriVMA dans la municipalité de Los Palacios, province de Pinar del Río, en vue d’étendre ultérieurement ce modèle à d’autres localités du pays.

Il a hautement apprécié les entreprises vietnamiennes investissant dans le secteur agricole à Cuba, soulignant leur contribution à la promotion de la production agricole et au renforcement de la sécurité alimentaire du pays. Il a également exprimé le souhait de voir les entreprises agricoles vietnamiennes poursuivre et élargir leurs investissements à Cuba, non seulement dans la riziculture mais aussi dans d’autres filières agricoles.

Selon lui, la coopération agricole contribue à porter la coopération économique bilatérale à la hauteur des excellentes relations politiques entre les deux pays.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, a mis en avant la portée de cet événement, qui témoigne de la confiance des entreprises vietnamiennes investissant et produisant à Cuba, malgré les difficultés auxquelles le pays est confronté. Le maintien et l’expansion des activités de production vietnamiennes à Cuba illustrent la solidarité particulière, l’amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux nations.

L’ambassadeur a remercié le ministère cubain de l’Agriculture pour son soutien opportun aux entreprises vietnamiennes ces derniers temps, affirmant que la promotion de la coopération agricole et l’appui à Cuba pour garantir sa sécurité alimentaire bénéficient d’une attention soutenue des dirigeants vietnamiens.

De son côté, Dang Quang Thuy, directeur exécutif du projet rizicole AgriVMA à Los Palacios (province de Pinar del Río), a réaffirmé la détermination de l’entreprise à intensifier la production à Cuba, contribuant ainsi au renforcement du partenariat de coopération intégrale Vietnam–Cuba.

Les représentants des deux parties ont signé le procès-verbal de remise des 250 tonnes de riz, première livraison effectuée par le Vietnam à Cuba en 2026 dans le cadre de l’accord bilatéral. Ce lot est issu de la variété hybride CT16, dont le rendement dépasse sept tonnes de paddy frais par hectare, actuellement cultivée par AgriVMA sur plus de 1.000 hectares dans la municipalité de Los Palacios, province de Pinar del Río. - VNA/VI