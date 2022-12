Le Vietnam souligne l’importance historique de la CNUDM de 1982 pour l’humanité

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982) porte une signification historique pour toute l’humanité, marquant un jalon important dans l’histoire du développement du droit international de la mer et l’utilisation des océans de manière ordonnée et durable en général, a déclaré l’ambassadeur vietnamien Dang Hoang Giang.

Une réunion officielle de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies marquant le 40e anniversaire de la signature de la CNUDM de 1982, a eu lieu le 8 décembre à New York.

Au nom des plus de 40 pays membres du groupe des amis de la CNUDM (

UNCLOS

GoF), l’ambassadeur

Dang Hoang Giang

, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a indiqué que ces pays venus de tous les continents et les groupes régionaux des Nations Unies affirment que la CNUDM est un cadre juridique régissant toutes les activités en mer et dans les océans reconnu mondialement et réitéré à plusieurs reprises dans des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies.

L’ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné que le maintien et la pleine mise en œuvre de la CNUDM de 1982 sont plus urgents que jamais dans le contexte actuel, appelant tous les pays à respecter leurs obligations en vertu de la Convention.

Les activités des États, dont les revendications liées à la mer et les activités maritimes, doivent être conformes à la CNUDM, contribuant à la conservation et à l'utilisation durable des océans et des ressources maritimes. Les différends doivent être résolus par des moyens pacifiques, dans le respect des mécanismes et des processus juridiques selon la CNUDM, a-t-il dit.

A cette occasion, l’ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé que le Groupe des amis de la CNUDM persiste dans la mise en œuvre de ses objectifs, en particulier l’amélioration de la compréhension sur la CNUDM et sa réalisation, la promotion de la coopération et l’identification des défis pour les surmonter.