Le Vietnam souligne le rôle du développement durable dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyên Minh Vu, a participé, le 20 juin à New York, à un débat public de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette réunion, présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Guyana – pays assurant la présidence du Conseil en juin 2025 – portait sur les liens entre pauvreté, sous-développement et conflits, examinés sous l'angle du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

La réunion a rassemblé le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, la directrice du Bureau régional du PNUD pour l'Asie-Pacifique, le président de la Commission de l'Union africaine, ainsi que de nombreux ministres, vice-ministres et chefs de délégations des États membres.

Dans son allocution d'ouverture, António Guterres a souligné : "Plus un pays est éloigné d'un développement durable et inclusif, plus il se rapproche de l'instabilité, voire du conflit". Il a noté que neuf des dix pays ayant les indicateurs de développement humain les plus faibles sont actuellement en situation de conflit.

Prenant la parole lors du débat, le vice-ministre Nguyên Minh Vu a affirmé que le développement durable est non seulement un objectif en soi, mais aussi une base pour maintenir une paix durable. Selon lui, des défis tels que la pauvreté, les inégalités, l'insécurité alimentaire ou la perte des moyens de subsistance constituent des causes profondes susceptibles, si elles ne sont pas traitées efficacement, peuvent devenir des facteurs déclencheurs ou aggravants de tensions et de conflits.

En partageant les leçons et expériences du Vietnam en matière de reconstruction nationale après la guerre, le diplomate a rappelé que le choix stratégique de placer le développement durable au cœur des priorités, avec l'appui des partenaires internationaux – notamment des agences des Nations Unies – a été un moteur essentiel de relance économique, de cohésion sociale et de progrès remarquables au cours des dernières décennies.

Il a également évoqué l'initiative vietnamienne relative à la résolution 2573 sur la protection des infrastructures essentielles, adoptée lors de son mandat au Conseil de sécurité (2021-2022).

Enfin, il a proposé de renforcer la coordination entre le Conseil de sécurité et les organes de développement de l'ONU, notamment le Conseil économique et social (ECOSOC) et la Commission de consolidation de la paix. Il a aussi appelé à un accroissement des ressources pour lutter contre la pauvreté dans les zones à risque de conflit, réaffirmant l'engagement du Vietnam en faveur d'un agenda de paix et de sécurité plus complet, efficace et durable au sein des Nations Unies.-VNA/VI