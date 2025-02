Le Vietnam souligne le rôle de l’océan dans la paix, la sécurité et le développement mondiaux

La connectivité maritime est un pilier fondamental pour la paix, la sécurité et le développement mondiaux, a affirmé le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu lors de sa participation à la 8e Conférence de l’océan Indien (OCI) à Oman.

Le diplomate vietnamien a participé à diverses sessions et a prononcé un discours lors de la session plénière de l’événement, qui s’est tenu à Mascate les 16 et 17 février, rassemblant des dirigeants, des hauts fonctionnaires et des universitaires de plus de 40 pays et organisations internationales du monde entier.

Dans son discours, Vu a souligné l’importance de l’océan Indien en tant que corridor majeur pour plus de 50 % du transport mondial de conteneurs et les deux tiers du transport mondial de pétrole.

Il a déclaré que l’interdépendance croissante entre les nations pose un besoin urgent d’efforts conjoints pour faire face aux défis traditionnels et non traditionnels. Au milieu de ce mélange d’opportunités et de défis, il a appelé les pays à développer une vision commune vers un avenir de stabilité, de durabilité et de liens forts entre les océans et les mers, y compris l’océan Indien, le Pacifique et la mer de l’Est.

Un navire de la Garde côtière du Vietnam effectue une inspection en mer. Photo : VNA

Pour concrétiser cette vision, Vu a présenté une proposition en cinq points. Le premier point est de respecter le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et d’adhérer strictement aux principes fondamentaux énoncés dans la Charte des Nations Unies et la CNUDM, tels que le respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du règlement pacifique des différends.

Le deuxième point est de tirer parti des mécanismes existants pour renforcer la coopération maritime pratique et efficace, contribuant à relever conjointement les défis communs tels que le changement climatique et l’élévation du niveau de la mer.

Le troisième point est de renforcer la connectivité économique pour une croissance durable, en mettant l’accent sur l’amélioration de la connectivité des ports et des réseaux de transport ; tandis que le quatrième point est de promouvoir le partage des connaissances, la sensibilisation et le renforcement des capacités dans les affaires maritimes.

Le cinquième point est de maximiser le rôle des cadres régionaux et sous-régionaux, notamment l’ASEAN, l’Association des pays riverains de l’océan Indien (IORA) et l’Initiative de la baie du Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle (BIMSTEC), afin d’élargir la collaboration et d’assurer la transparence.

Réaffirmant l’engagement du Vietnam à résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, le vice-ministre des Affaires étrangères a également présenté la toute première nomination du Vietnam d’un candidat au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035.

À cette occasion, Vu a engagé des discussions de fond pour renforcer les liens bilatéraux avec Oman. Il a rencontré le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des investissements, Qais Bin Mohammed Al Yousef, le vice-ministre des Affaires étrangères, Cheikh Khalifa Alharthy, le vice-ministre des Transports, des Communications et des Technologies de l’information, Khamis Al-Shammakhi, et le vice-président de l’Oman Investment Authority, Cheikh Nasser Bin Sulaiman Alharthy.

Au cours des réunions, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le commerce, l’agriculture, la sécurité alimentaire et l’industrie halal tout en optimisant le fonds commun Vietnam-Oman Investment (VOI) au Vietnam dans des domaines potentiels. – VNA/VI