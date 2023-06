Le Vietnam souligne le cadre mondial sur la gestion des munitions

La 4e session du Groupe de travail sur l'élaboration d'un cadre mondial pour la gestion des munitions (Groupe de travail) se déroule du 5 au 9 juin au siège des Nations Unies (ONU) à New York (États-Unis), avec la participation de représentants de 193 Nations Unies États membres et de nombreuses organisations internationales concernées.

Photo : VNA

S’adressant à la session, la ministre conseillère Lê Thi Minh Thoa, représentante permanente adjointe du Vietnam auprès de l'ONU, a partagé la préoccupation commune de la communauté internationale concernant les risques et les défis du commerce illicite, du transfert, de l'utilisation abusive et de la mauvaise gestion des munitions.

Pour que le cadre mondial soit efficace, la représentante vietnamienne a souligné que tout cadre de gestion des munitions conventionnelles doit être conforme aux principes fondamentaux du droit international et à la Charte des Nations Unies, ainsi qu'assurer les droits et intérêts légitimes des États dans la production, la possession, l'achat et le transfert d'armes et de munitions à des fins de défense et de sécurité.

Elle a souligné que le cadre ne devrait être que volontaire, non contraignant, en tenant compte du niveau de développement et de la législation nationale, sans imposer de charge supplémentaire aux pays en développement, ajoutant que le cadre devrait également tirer parti des mécanismes disponibles liés aux munitions tels que le Programme d'action sur les armes légères et de petit calibre, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale, ainsi que les efforts des pays à cet égard.

Dans ce processus, le soutien et la coopération avec les pays en développement en matière de renforcement des capacités, de transfert de technologie et de soutien des ressources sont cruciaux pour assurer la gestion sûre des munitions, a-t-elle déclaré.