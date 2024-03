Le Vietnam souligne la coopération en matière de pêche et le développement de l'ASEAN

L'ambassadeur Mai Phan Dung (droite), chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA



L'ASEAN attache une grande importance à la coopération en matière de pêche, la considérant comme une priorité pour l'intégration économique. La pêche joue également un rôle crucial pour assurer la sécurité alimentaire, stimuler les économies et soutenir les moyens de subsistance dans la région.

Au nom de l'ASEAN, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé ce contenu, lors d’un dialogue avec le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l'alimentation, dans le cadre de la 55e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tenue à Genève, en Suisse, vendredi le 7 mars.

L'ambassadeur Mai Phan Dung a partagé plusieurs initiatives de l'ASEAN pour soutenir les petits pêcheurs, dont le Plan d'action stratégique pour la coopération dans le domaine de la pêche de l'ASEAN (2021-2025).

De plus, la Déclaration des dirigeants de l'ASEAN sur le renforcement de la sécurité alimentaire pour faire face à la crise, adoptée en septembre dernier, a mis en avant l'engagement à faciliter l'accès des pêcheurs aux financements pour améliorer la résilience et la durabilité à long terme du secteur, a-t-il fait savoir.

Il a également souligné la nécessité d'optimiser les ressources disponibles dans l'ASEAN pour la production alimentaire, en particulier pour les petits agriculteurs, les pêcheurs et autres groupes vulnérables face à l'insécurité alimentaire.

L'ambassadeur Mai Phan Dung a souligné les efforts et les réalisations du pays en matière de développement de la pêche, et informé de "la Stratégie de développement de la pêche du Vietnam jusqu'en 2030 avec vision jusqu'en 2045" approuvée par le Premier ministre en mars 2021.

Le Vietnam continuera de promouvoir et de protéger les droits des travailleurs de l'industrie de la pêche et de l'aquaculture, en particulier les femmes, en les aidant à accéder aux ressources financières, aux informations sur le marché, aux capitaux et aux technologies appropriées, ainsi qu'à garantir des emplois avec des revenus stables, a-t-il déclaré.

Auparavant, lors du dialogue avec le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits culturels, le conseiller d’ambassade et chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, Cung Duc Han avait souligné l'engagement du Vietnam à promouvoir les droits à la culture et à assurer une participation inclusive à la recherche scientifique. La Constitution vietnamienne garantit à chacun le droit de mener des recherches scientifiques ou technologiques, des créations littéraires ou artistiques et de bénéficier des bénéfices de ces activités, a-t-il affirmé.

Il avait également partagé les recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies sur la garantie de la participation effective des groupes vulnérables, déclarant que, sur la base de la stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2045, le Vietnam avait mis en œuvre de nombreuses initiatives pour lever les obstacles et ouvrir davantage d’opportunités de découverte, d’innovation et de développement national durable. -VNA/VI