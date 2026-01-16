Nouvelles
Le Vietnam souhaite renforcer ses relations multiformes avec le Japon
Le Vietnam attache une grande importance à la coopération avec le Japon et souhaite la renforcer davantage dans tous les domaines, a déclaré jeudi 15 janvier à Hanoi le Premier ministre Pham Minh Chinh.
Recevant le ministre japonais des Affaires intérieures et de la Communication, Hayashi Yoshimasa, à Hanoi, le chef du gouvernement vietnamien s’est félicité du développement solide, global et toujours plus approfondi du partenariat stratégique global Vietnam-Japon, fondé sur un haut niveau de confiance politique.
Il a précisé que le Japon demeure le premier partenaire du Vietnam en matière d’aide publique au développement (APD) et de coopération sur le marché du travail, son troisième investisseur et son quatrième partenaire commercial et touristique. La coopération entre les collectivités locales des deux pays est également florissante. Le Japon figure parmi les principaux partenaires stratégiques du Vietnam dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de l’innovation et de la formation de haute qualité des ressources humaines.
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le ministre japonais à poursuivre la promotion de la coopération bilatérale et le renforcement de la confiance politique par l’intensification des échanges de délégations de haut niveau et de tous niveaux. Il a également prié son hôte de transmettre au Premier ministre japonais Takaichi Sanae son invitation à se rendre au Vietnam au début de l’année 2026.
Il a souligné que le Vietnam s’est fixé pour objectif d’atteindre une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir, en poursuivant un développement rapide et durable fondé sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique, considérant cela comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue. Le Vietnam s’attache à accélérer sa transformation numérique nationale, à construire une infrastructure numérique moderne et à développer l’intelligence artificielle et le big data.
Dans un esprit de coopération sans faille entre les deux pays, le dirigeant vietnamien a suggéré que le ministère japonais des Affaires intérieures et de la Communication poursuive sa collaboration étroite avec les ministères et agences vietnamiens en matière de gouvernance et de gestion, et soutienne le Vietnam dans la planification et le développement de ses infrastructures scientifiques et technologiques, notamment numériques, le transfert de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées (cadres, experts, scientifiques et personnel de production et d’affaires).
Il a également suggéré le partage d’expériences, le renforcement des capacités de gouvernance, la garantie de la sécurité des informations, l’élaboration de cadres politiques, la coopération dans le domaine de l’agriculture de pointe, la création de conditions plus favorables aux investissements des entreprises japonaises dans la recherche et le développement au Vietnam, ainsi que la promotion de la coopération intercommunale.