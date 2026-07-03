Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec la JBIC

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu le 2 juillet à Hanoï Maeda Tadashi, gouverneur de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), en visite de travail au Vietnam.



Le chef du gouvernement vietnamien a salué les contributions personnelles de Maeda Tadashi ainsi que le soutien financier constant de la JBIC à nombre de projets d'investissement japonais au Vietnam.



Le Premier ministre a réaffirmé que le Japon demeurait l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam, soulignant les progrès réalisés dans les domaines des sciences et des technologies, ainsi que dans des secteurs émergents tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, la transition verte, les énergies renouvelables et le spatial.



Le Minh Hung a souligné que le Vietnam et le Japon disposaient encore d'un important potentiel de coopération. Il a estimé que la JBIC jouait un rôle important dans la mobilisation des ressources et la réalisation de projets d'infrastructures stratégiques, afin d'accompagner le Vietnam dans la poursuite de ses objectifs de développement à long terme, notamment sa transition verte.



Il a invité le président de la JBIC et la banque à continuer de jouer leur rôle de passerelle, en développant des mécanismes financiers et des garanties d’investissement adaptés pour soutenir la création de pôles industriels, de centres d’innovation et de sites de production de haute technologie au Vietnam.



Le Premier ministre a également souhaité que la JBIC aide le Vietnam à renforcer son autonomie économique et sa résilience en encourageant les investissements des entreprises japonaises dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA), les batteries, les nouveaux matériaux, les minerais critiques et les industries de haute technologie. Le dirigeant vietnamien a également appelé à un soutien continu afin d'assurer le bon fonctionnement du complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, dans un esprit de confiance mutuelle et de partage des bénéfices.





Séance de travail entre le Premier ministre Le Minh Hung et le gouverneur de la JBIC, Maeda Tadashi. Photo: VNA

Soulignant que le Vietnam poursuivrait la mise en œuvre rapide de ses nouvelles orientations stratégiques ainsi que la révision de son cadre législatif, le Premier ministre a salué les contributions des investisseurs étrangers, dont la JBIC, à l'amélioration des réglementations et des politiques du pays.



Pour sa part, Maeda Tadashi a évoqué les perspectives de coopération entre le Vietnam et le Japon dans plusieurs domaines, formulé plusieurs recommandations pour permettre au Vietnam d'attirer plus efficacement les financements des institutions financières et du secteur privé, et livré son analyse des récentes évolutions mondiales ainsi que de leurs répercussions sur le Vietnam.



Selon lui, si le Japon demeure le premier partenaire du Vietnam en matière d’aide publique au développement (APD), le pays devra, dans sa nouvelle phase de développement, renforcer le rôle du secteur privé à travers des mécanismes de partenariat public-privé (PPP) afin de soutenir une croissance plus vigoureuse. Il s’agit d’un domaine dans lequel la JBIC dispose d’une solide expérience et souhaite accompagner les partenaires vietnamiens dans sa mise en œuvre.



Maeda Tadashi a également indiqué que la JBIC encourageait la coopération avec des pays tiers dans le développement des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle au Vietnam. Elle soutient aussi les start-up et les jeunes entreprises vietnamiennes via des fonds de capital-risque, tout en souhaitant coopérer au développement du Centre financier international du Vietnam et promouvoir les échanges culturels... -VNA/VI