Le Vietnam souhaite promouvoir une coopération multiforme avec l’Autriche

Le président vietnamien Luong Cuong (à droite) reçoit le Premier ministre autrichien Christian Stocker en marge du débat général de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, le 22 septembre (heure locale). Photo : VNA

Le président Luong Cuong a déclaré lundi 22 septembre au Premier ministre autrichien Christian Stocker que le Vietnam prisait toujours et souhaitait promouvoir son amitié traditionnelle et sa coopération multiforme avec l’Autriche.

Les deux dirigeants qui se sont rencontrés en marge du débat général de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, se sont félicités des avancées positives enregistrées récemment dans les relations bilatérales.

L’Autriche figure régulièrement parmi les 10 premiers partenaires commerciaux du Vietnam en Europe et le Vietnam est un partenaire commercial important de l’Autriche en Asie du Sud-Est.

Le président Luong Cuong a souligné que les liens économiques, commerciaux et d’investissement constituent l’un des piliers des relations bilatérales, et a proposé à l’Autriche d’accroître ses investissements au Vietnam dans les domaines où elle possède des atouts et où le Vietnam a des besoins, tels que les infrastructures, les énergies renouvelables et la transition écologique.

Il a également proposé au Parlement autrichien de ratifier prochainement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et d’exhorter la Commission européenne à lever rapidement son «carton jaune» pour la pêche INN contre les produits halieutiques vietnamiens.

Le chef de l’Etat vietnamien également affirmé que le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour soutenir l’Autriche dans son accès au marché potentiel de l’ASEAN.

Partageant les opinions du président Luong Cuong, le Premier ministre Christian Stocker a exprimé sa profonde admiration pour le Vietnam et son peuple, a félicité le Vietnam pour ses avancées en matière de développement socio-économique ces dernières années et a affirmé que l’Autriche considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est.

Le chef du gouvernement autrichien a convenu que les deux parties devraient intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, créer des conditions plus favorables aux entreprises et aux localités des deux pays pour nouer des liens et coopérer, et promouvoir davantage la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de l’éducation et de la formation, du tourisme, des échanges interpersonnels et d’autres domaines potentiels.

Dans un esprit de confiance politique, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux. – VNA/VI