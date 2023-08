Le Vietnam souhaite promouvoir le partenariat stratégique avec les Philippines

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait promouvoir le partenariat stratégique avec les Philippines.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le ministre philippin des Affaires étrangères Enrique A. Manalo. Photo : VNA

Il a reçu le 2 août à Hanoï le ministre philippin des Affaires étrangères Enrique A. Manalo, en visite officielle au Vietnam et pour présider la 10e réunion du Comité mixte sur la coopération bilatérale entre le Vietnam et les Philippines (JCBC-10), tenue les 1er et 2 août.

Enrique A. Manalo a souligné que le Vietnam était le seul partenaire stratégique des Philippines au sein de l'ASEAN et que les deux pays partageaient de nombreuses similitudes et intérêts stratégiques.

Pham Minh Chinh s'est félicité du fort développement du partenariat stratégique entre les deux pays. Le commerce bilatéral a énormément augmenté, atteignant près de 8 milliards de dollars en 2022, - un niveau le plus élevé jamais enregistré. La coopération maritime, en particulier l'écologie marine, l'économie marine et la lutte contre la pêche illégale, continue d'être ciblée et efficacement promue.

Il a suggéré que les deux parties maintiennent une étroite coordination pour assurer la mise en œuvre des objectifs fixés lors de la JCBC-10. Les deux pays s'efforcent d'atteindre prochainement un commercial bilatéral de 10 milliards de dollars et de promouvoir la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que l'économie numérique, l'économie circulaire, l'économie verte, les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique, le traitement des problèmes en mer, l'entraide pour développer l'économie maritime...

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné l'importance de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, et a soutenu la mise en place rapide de davantage de cadres juridiques pour la coopération en matière de sécurité entre les deux pays.

Enrique A. Manalo a souligné l'approche similaire entre les deux pays dans le développement socio-économique ainsi que au regard des questions stratégiques de la région et du monde.

Il a souhaité que les deux pays promeuvent activement la coopération dans les échanges culturels, le tourisme, l'éducation et la formation, et la connexion locale. Le ministre philippin a souligné l'importance de la coopération agricole et le commerce du riz pour assurer la sécurité alimentaire. En même temps, le ministre a convenu de renforcer la coopération et de partager les expériences dans les domaines potentiels et conformes aux intérêts des deux pays.

Evoquant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties sont convenues de continuer à se soutenir, de maintenir la solidarité et le rôle central de l'ASEAN, de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté, la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de coopérer dans le règlement des différends dans cette zone maritime par des moyens pacifiques, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS), de mettre en œuvre pleinement et efficacement la DOC (Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale), d’accélérer le processus de négociation du COC (Code de conduite en Mer Orientale).