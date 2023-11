Le Vietnam souhaite porter ses relations avec la Mongolie à une nouvelle hauteur

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a eu le 2 novembre à Hanoi une entrevue avec le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, en visite d’État au Vietnam.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, en visite d’État au Vietnam. Photo : VNA

Il a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam souhaitait toujours élever les relations d’amitié et de coopération avec la Mongolie à un niveau plus élevé, sur tous les canaux du Parti, de l'Assemblée nationale, du gouvernement et du peuple.

Le président mongol s'est dit très honoré d'effectuer une visite d'État au Vietnam à la veille du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Mongolie et le Vietnam (1954 - 2024). Au cours de la visite, les deux pays ont convenu d’élever en 2024 leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique.

Il a souhaité promouvoir davantage les relations entre les deux pays au cours des 70 prochaines années, tout en soulignant que le Vietnam était un partenaire très important, le troisième partenaire voisin de la Mongolie.

Il a affirmé qu'à son poste, il favoriserait la coopération entre les deux organes législatifs et la coopération entre les deux groupes parlementaires d’amitié.

Vuong Dinh Hue a partagé avec le président mongol le rôle, les fonctions et les activités de l'Assemblée nationale du Vietnam.

Il a demandé au président Ukhnaagiin Khurelsukh de prêter attention et de promouvoir les activités d'échange de délégations de haut niveau ; de demander aux agences de coopérer étroitement dans la mise en œuvre d'activités visant à célébrer le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2024 ; de promouvoir une coopération pratique, efficace et intégrale dans l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation et la formation, le tourisme culturel et les échanges entre les peuples, la sécurité et la défense...

Les deux dirigeants sont convenus de continuer à renforcer leur coopération étroite et leur soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux d'intérêt commun tels que l’ONU, le Mouvement des pays non alignés, l'ASEM, l'ASEAN, l'UNESCO, affirmant l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, dans le respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

A cette occasion, Ukhnaagiin Khurelsukh a transmis les salutations et l'invitation du président de l'Assemblée nationale mongole à Vuong Dinh Hue à effectuer une visite en Mongolie.

Vuong Dinh Hue a aussi transmis l'invitation au président de Grand Khoural d’Etat mongol (Assemblée nationale mongole) à effectuer une visite officielle au Vietnam.