Le Vietnam souhaite investir dans le développement urbain intelligent grâce à une feuille de route claire

Le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a présidé jeudi la première réunion du Groupe de travail intersectoriel chargé de coordonner la construction et la mise en œuvre conjointes de zones urbaines intelligentes.



Ce groupe a été créé le mois dernier pour guider, superviser et coordonner les localités dans l'élaboration et la mise en œuvre de plans de développement urbain intelligent, ainsi que pour synthétiser les rapports au gouvernement et proposer des améliorations aux politiques associées.



Lors de la réunion, Nguyen Chi Dung, président du groupe, a souligné que le développement de zones urbaines intelligentes n'est pas une option, mais une tendance inévitable, visant à parvenir à un développement durable, à améliorer la qualité de vie des populations et à renforcer la gouvernance, la gestion et le fonctionnement des zones urbaines.



Il a indiqué que se concentrer sur le développement des villes intelligentes représente un moyen efficace de dynamiser l'économie numérique et l'économie urbaine. Bien gérée, l'économie numérique peut contribuer significativement à la croissance économique.



Il a également souligné qu'avec une planification adéquate et une utilisation efficace des technologies de l'information et de la transformation numérique, l'économie urbaine peut devenir un moteur essentiel du développement économique.



Selon le vice-Premier ministre, le Vietnam a obtenu quelques premiers résultats dans ce secteur, mais la plupart du temps spontanément, avec un manque de synchronisation.



Il est donc nécessaire de promouvoir le développement institutionnel, de résoudre les problèmes émergents et de soutenir les localités dans le processus pilote de villes intelligentes, en particulier les six villes administrées par le gouvernement central.



Le vice-Premier ministre a demandé aux localités d'examiner le projet de développement de villes intelligentes et la transformation numérique, ainsi que de se préparer au développement urbain dans le nouveau contexte.



Le ministère de la Construction devrait se coordonner avec le Bureau du gouvernement pour recueillir des avis et organiser des recherches sur les expériences de certains pays ayant développé avec succès des villes intelligentes, a-t-il souligné.



Il a également proposé d'élaborer une feuille de route pour mettre en œuvre et promouvoir le développement industriel des villes intelligentes.



Il est essentiel d'intégrer la transformation numérique aux villes intelligentes, de sélectionner certaines municipalités comme zones pilotes et de disposer d'une feuille de route d'investissement afin d'éviter des situations qui font perdre du temps et des opportunités aux localités, a-t-il conclu.



Lors de la réunion, les délégués ont pris connaissance du projet de décret sur le développement des villes intelligentes, qui comprend cinq ensembles de politiques axés sur la construction de bases de données, les plateformes technologiques, la planification des infrastructures et les responsabilités des parties prenantes.



Selon le ministère de la Construction, à ce jour, les 37 provinces et villes du pays (avant la fusion) ont approuvé leurs plans de développement des villes intelligentes. Cependant, leur mise en œuvre se heurte à de multiples difficultés liées au cadre juridique, aux normes techniques, aux ressources financières et aux mécanismes opérationnels. - VNA/VI