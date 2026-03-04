Le Vietnam souhaite donner un nouvel élan à sa coopération avec la Grèce

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (droite) reçoit le premier vice-président du Parlement hellénique, Ioannis Plakiotakis. Photo: VNA

Le Vietnam accorde toujours une grande importance à ses relations avec la Grèce et souhaite de développer viroureusement des relations de coopération bilatérales à la hauteur du potentiel et des atouts des deux pays.

C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung lors d'une rencontre le 3 mars à Hanoï, avec le premier vice-président du Parlement hellénique, Ioannis Plakiotakis, en visite officielle au Vietnam, du 28 février au 5 mars.



Lors de la réception, Ho Quoc Dung a invité le Parlement hellénique à jouer un rôle plus important dans la promotion de la ratification et le contrôle de la mise en œuvre des accords bilatéraux, notamment dans les domaines de l’économie, du tourisme et de la culture. Il a convenu de la nécessité de renforcer les relations dans les secteurs du transport maritime, des ports, de la logistique, de la construction navale, des énergies renouvelables, de l’agriculture et du tourisme, tout en envisageant l’ouverture de liaisons aériennes directes afin de créer des conditions favorables à une coopération durable entre les milieux d’affaires des deux pays.



Remerciant la Grèce d'avoir été l'un des premiers États membres de l'UE à ratifier l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA), le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung suggéré que la Grèce continue de soutenir et d'encourager les autres États membres de l'UE à achever rapidement cette ratification.



Il a également exhorté le pays à persuader la Commission européenne de reconnaître les efforts déployés par le Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et de lever rapidement le « carton jaune » imposé sur les produits aquatiques vietnamiens.



À cette occasion, le vice-Premier ministre a informé son hôte du succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), des récents progrès du pays dans tous les domaines, ainsi que de ses objectifs de développement pour la prochaine étape.



Pour sa part, le premier vice-président du Parlement hellénique, Ioannis Plakiotakis, a salué les progrès socioéconomiques du Vietnam et son rôle de plus en plus actif sur la scène internationale.



Le Vietnam est un partenaire important de la Grèce en Asie du Sud-Est, a-t-il affirmé, se disant convaincu que sa visite contribuerait à promouvoir une coopération substantielle et efficace avec le Vietnam dans des domaines correspondant aux besoins et aux atouts complémentaires des deux pays. Les deux parties ont constaté le dynamisme de la coopération bilatérale, notamment la croissance soutenue des échanges commerciaux qui ont atteint 580 millions de dollars en 2025.



Ils ont estimé que le potentiel de coopération restait important et que les deux pays devraient multiplier les visites réciproques à tous les niveaux et par tous les moyens afin de renforcer la confiance politique, de rechercher des opportunités et de développer des partenariats dans tous les domaines. Plakiotakis a réaffirmé l'espoir de la Grèce de voir l'UE lever prochainement l'avertissement du Vietnam concernant la pêche INN.



Dans un contexte international instable, les deux responsables ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Ils ont souligné que le Vietnam et la Grèce partagent les mêmes valeurs de paix et défendent l'état du droit international, et se sont engagés à renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des instances multilatérales. Ils ont également insisté sur leur soutien au règlement pacifique des différends, notamment en Mer Orientale, sur la base du droit international, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde. -VNA/VI