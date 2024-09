Le Vietnam souhaite développer ses relations avec la Guinée-Bissau dans un esprit de partenariat sincère

Dans l'après-midi du 7 septembre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, en visite officielle au Vietnam du 5 au 8 septembre.

Les deux dirigeants ont convenu de se coordonner pour développer les relations entre les deux pays dans un esprit de « partenariat sincère, d'égalité et de bénéfice mutuel ».

Le dirigeant vietnamien a félicité les réalisations de développement socio-économique obtenues par la Guinée-Bissau ces derniers temps et a souhaité que la Guinée-Bissau réalise bientôt les objectifs de la Stratégie Guinée-Bissau 2025 pour développer le pays.

Le président de la Guinée-Bissau a exprimé son admiration pour les réalisations exceptionnelles du Vietnam en matière de développement et a apprécié le rôle et la direction avisée du Parti, de l'État et du gouvernement vietnamiens. Il a dit que le Vietnam était un modèle pour la Guinée-Bissau en matière de maintien de la stabilité, de l'innovation et du développement économique.

Pham Minh Chinh a précisé que les relations de coopération Vietnam-Guinée-Bissau progressaient également de manière positive sur la base de trois facteurs fondamentaux importants : confiance politique fondée sur une histoire de solidarité et de soutien mutuel dans la lutte pour l'indépendance ; base économique avec des similitudes et des complémentarités pour le développement ; fondation issue du partage de nombreuses valeurs similaires, soutenant et renforçant la coopération multilatérale et la coopération Sud-Sud.

Discutant des orientations de coopération dans les temps à venir, les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour développer des relations dans un esprit de « partenariat sincère, d'égalité et de bénéfice mutuel » ; d’identifier trois priorités en matière de coopération politico-diplomatique, notamment l'augmentation de l’échange de délégations et des contacts à tous les niveaux, l’entraide mutuelle lors des forums multilatéraux et régionaux.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué la décision unilatérale de la Guinée-Bissau d'exempter de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels vietnamiens.

Appréciant les expériences et les politiques du Vietnam en matière de gestion macroéconomique et d'intégration internationale, le président de Guinée-Bissau a soutenu la proposition du Premier ministre Pham Minh Chinh sur les solutions prioritaires en matière de coopération économique.

En conséquence, les deux pays vont diversifier leurs produits d'exportation basés sur les produits principaux comme le noix de cajou et s'étendront à d'autres produits comme le riz, les textiles, les articles ménagers, les machines et équipements, les produits de mer... ; promouvoir la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la transformation des produits agricoles, du poisson et des produits de mer ; se coordonner pour mobiliser les partenaires de développement et les organisations internationales à participer à la mise en œuvre de projets de coopération agricole trilatéraux ; compléter et déployer les mécanismes de coopération et de négociation ; signer des accords ; créer un cadre juridique favorable à la coopération bilatérale...

A cette occasion, le président Umaro Sissoco Embalo a exprimé son souhait d’accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh en visite en Guinée-Bissau. La visite sera planifiée dans un temps opportun. - VNA/VI