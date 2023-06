Le Vietnam souhaite contribuer plus efficacement au travail commun de l’UNESCO

Le Vietnam œuvrera pour contribuer plus efficacement au travail commun de l’UNESCO, selon le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, le 5 juin à Paris. Photo: VNA

Lors d’une rencontre avec la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, le 5 juin à Paris, le ministre Bui Thanh Son a annoncé que le Vietnam se présenterait aux élections au Comi té du patrimoine mondial

pour le mandat 2023-2027, souhaitant ainsi recevoir le soutien de l'UNESCO.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a suggéré que l'UNESCO continue de soutenir activement et plus efficacement le Vietnam dans son processus d'intégration et de développement, favorise ses dossiers de candidatures pour inscription sur la liste du patrimoine mondial, ainsi que la préservation et la promotion des valeurs des patrimoines mondiaux inscrits par l'UNESCO.

De son côté, la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, a affirmé que le Vietnam était toujours un membre responsable, l'un des pays pionniers dans la mise en œuvre efficace des programmes et activités de l'organisation.

Elle a hautement apprécié les contributions importantes et efficaces du pays aux travail commun de l'UNESCO

en tant que membre du Conseil exécutif pour le mandat 2021-2025, vice-président du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ainsi que membre du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Selon elle, le Vietnam est un exemple réussi en matière de connectivité entre le développement économique et la culture.

Audrey Azoulay a déclaré que l'UNESCO continuerait de soutenir le Vietnam dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences et de l'information-communication, ainsi que pour la conservation et la promotion des valeurs patrimoniales et le développement durable des réserves de biosphère au Vietnam.

Elle a également affirmé l'engagement de l’UNESCO à aider le Vietnam à élaborer et à promouvoir les dossiers patrimoniaux, ainsi qu'à conserver et promouvoir les valeurs des patrimoines mondiaux inscrits par l'UNESCO.

À cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a invité la dirigeante de l'UNESCO à assister à la Conférence internationale sur la promotion des titres de l'UNESCO au service du développement durable, prévue en juillet prochain à Ninh Binh.