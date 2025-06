Le Vietnam souhaite contribuer et renforcer la voix et le rôle des pays en développement

Le Vietnam s'engage depuis toujours à apporter des contributions concrètes aux mécanismes, organisations et forums multilatéraux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, conformément à sa politique d'intégration internationale proactive, globale, approfondie et efficace.



C'est ce qu'a déclaré le 14 juin la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à une question de journaliste concernant l'annonce par le Brésil de l'adhésion officielle du Vietnam au groupe BRICS.



Outre sa participation active aux mécanismes multilatéraux tels que les Nations Unies, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Groupe des Sept (G7) élargi, le Groupe des Vingt (G20) élargi et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), entre autres, l'adhésion du Vietnam en tant que pays partenaire des BRICS vise à contribuer activement, à amplifier la voix et le rôle des pays en développement, à favoriser la solidarité internationale et à promouvoir un multilatéralisme inclusif et global fondé sur le respect du droit international, a-t-elle précisé.



Elle a ajouté que cela réaffirme également la politique étrangère cohérente du Vietnam, fondée sur l'indépendance, l'autodétermination, la diversification et la multilatéralisation de ses relations extérieures, en tant qu'ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale.

Les BRICS regroupent actuellement 11 pays : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, l’Indonésie et l’Iran. Ils servent de forum de coordination politique et diplomatique pour les pays du Sud et assurent la coordination dans les domaines les plus divers. Le Vietnam est le 10e pays partenaire des BRICS, aux côtés de la Biélorussie, de la Bolivie, du Kazakhstan, de Cuba, de la Malaisie, du Nigéria, de la Thaïlande, de l’Ouganda et de l’Ouzbékistan.- VNA/VI