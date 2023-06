Le Vietnam souhaite continuer de bénéficier du soutien de l'AFD

Dans le cadre de sa tournée pour assister au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial et travailler en France, le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a rencontré le 21 juin à Paris la directrice générale adjointe de l’Agence française de développement (AFD), Marie-Hélène Loison.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha et la directrice générale adjointe de l’Agence française de développement (AFD), Marie-Hélène Loison. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a souligné le rôle actif de l'AFD à travers la mise en œuvre effective de projets d'aide au développement au Vietnam depuis 1994, notamment dans les domaines de l'énergie, de la résilience au changement climatique et des transports urbains...

Il a proposé à l'AFD de continuer à soutenir le Vietnam et promouvoir la coopération avec le pays dans des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de résilience au changement climatique, notamment dans les zones côtières et le delta du Mékong…



De son côté, Marie-Hélène Loison a déclaré se réjouir d'évoquer avec le vice-Premier ministre la situation de la coopération entre l'AFD et le Vietnam, notamment dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et le 30e de la coopération entre l'AFD et le Vietnam.

Elle a affirmé poursuivre la mise en œuvre du modèle GEMMES (General Monetary and Multisectorial Macrodynamics for the Ecological Shift) au Vietnam, tout en acceptant d'aider le Vietnam à renforcer sa capacité de formulation de politiques, le transfert de technologies et le soutien financier dans les domaines du développement de l'énergie verte, des énergies renouvelables, du réseau électrique intelligent et de la production de biocarburants....



Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération entre l'AFD et le Vietnam dans le domaine de la transition énergétique, d'autant plus que le Vietnam a pris des engagements forts lors de la COP26 et participe au Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), ainsi que de continuer à collaborer pour mettre en œuvre efficacement des projets économiques pour le développement durable au Vietnam.