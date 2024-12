Le Vietnam souhaite booster les relations avec l'Australie

L'Australie est toujours l'une des priorités de la politique extérieure du Vietnam et un partenaire de premier plan dans la région, a déclaré le 23 décembre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) To Lam lors d'une rencontre lundi après-midi, 23 décembre, à Hanoï avec l'ambassadeur d'Australie, Andrew Goledzinowski, à l'occasion de la fin de son mandat au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a salué les contributions du diplomate au développement des relations bilatérales, notamment à l’élévation des liens entre les deux pays au statut de partenariat stratégique global. Il a également mis en avant la nécessité de renforcer la confiance politique entre les deux nations et de partager leurs visions communes sur les questions régionales et internationales, tout en louant les récentes initiatives de dialogue au niveau ministériel.

Le secrétaire général a déclaré remercier le gouvernement australien pour avoir soutenu le Vietnam dans de nombreux domaines tels que la santé, le déploiement des forces de maintien de la paix des Nations Unies, la réponse au changement climatique et la transition énergétique et pour avoir créé de conditions favorables pour la communauté de 350 000 Vietnamiens en Australie.

Le Vietnam souhaite renforcer les relations et la coopération avec l'Australie au profit des deux peuples, ainsi que contribuer à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde, a souligné le secrétaire général du Parti.

De son côté, l'ambassadeur Goledzinowski a déclaré se réjouir du développement vigoureux des relations Vietnam-Australie lors de son mandat.

Le diplomate australien a exprimé son accord et son admiration pour la perspective et la vision des dirigeants vietnamiens et a déclaré qu'il ressentait le consensus du peuple vietnamien sur la nouvelle ère - l'ère de l’essor du peuple vietnamien.

L'Australie souhaite bénéficier de davantage de contributions et de soutien au processus de développement du Vietnam, a souligné Goledzinowski.

Il s’est déclaré convaincu que les relations entre les deux pays continuent à se développer de manière substantielle et globale pour correspondre au cadre du partenariat stratégique global, en particulier en renforçant la coopération économique, commerciale et d'investissement avant d’affirmer que de nombreuses entreprises australiennes soutiendront investir au Vietnam dans cette nouvelle ère.

Il a également affirmé son engagement à promouvoir ces relations, quel que soit son future rôle. -VNA