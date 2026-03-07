Le Vietnam souhaite approfondir le partenariat stratégique global avec Singapour

Pham Gia Tuc, membre du Bureau Politique, secrétaire et chef du Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a reçu le 6 mars à Hanoï, l’ambassadeur de Singapour, Rajpal Singh. Photo : VNA

Pham Gia Tuc, membre du Bureau Politique, secrétaire et chef du Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a reçu le 6 mars à Hanoï, l’ambassadeur de Singapour, Rajpal Singh, venu présenter ses salutations à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.

Il a souligné que Singapour est un ami proche et un partenaire économique clé du Vietnam, qui a activement soutenu le pays dans son processus d’intégration régionale et internationale. Il a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens attachent toujours une grande importance aux relations de coopération avec Singapour ainsi qu’avec le Parti d'action populaire (People's Action Party), exprimant le souhait de mettre en œuvre de manière concrète et efficace le nouveau cadre de partenariat stratégique global récemment établi.

Il a proposé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action sur le partenariat stratégique global pour la période 2025-2030 ainsi que les engagements et accords conclus lors des visites de haut niveau récentes.

S’agissant de la coopération entre les Partis, Pham Gia Tuc a souligné que le Vietnam souhaite intensifier la coopération avec le People’s Action Party afin de consolider la base politique orientant les relations bilatérales. Il a également suggéré de lancer rapidement un mécanisme de dialogue stratégique entre les deux Partis, de renforcer les échanges entre les dirigeants de haut niveau, les jeunes responsables et les organisations de masse.

De son côté, l’ambassadeur Rajpal Singh s’est déclaré convaincu qu’avec la consolidation de l’appareil d’État après la première session de la 16e Assemblée nationale, le Vietnam connaîtra une nouvelle phase de développement dynamique et atteindra avec succès ses deux objectifs stratégiques du centenaire.

Soulignant le vaste potentiel de coopération entre les deux pays, le diplomate a affirmé qu’il s’efforcera de promouvoir davantage la coopération bilatérale, non seulement dans les domaines traditionnels mais aussi dans de nouveaux secteurs de croissance. Ceux-ci incluent notamment le développement de la nouvelle génération de zones industrielles Vietnam Singapore (VSIP) à forte composante technologique, la connexion énergétique propre via des projets d’énergie éolienne, le développement urbain durable, l’échange de crédits carbone, la création d’un centre financier international et la coopération dans le domaine portuaire.

Il a également exprimé le souhait de mettre en œuvre dès 2026 le mécanisme de dialogue stratégique entre les deux parties et d’élargir la coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité pour le Vietnam.

Enfin, l’ambassadeur a affirmé qu’il continuera à promouvoir la coordination étroite entre les deux pays et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, notamment lors du Sommet d’avenir de l’ASEAN 2026, ainsi qu’en tirant parti de l’année 2027, lorsque le Vietnam accueillera l’APEC tandis que Singapour assumera la présidence de l’ASEAN. - VNA/VI