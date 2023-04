Le Vietnam sollicite le soutien du Royaume-Uni et de l’UE pour une transition énergétique juste

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a reçu lundi 17 avril à Hanoi l’envoyé spécial du Royaume-Uni pour les changements climatiques Chris Taylor, et le conseiller principal en diplomatie énergétique de l’Union européenne (UE) Tibor Stelbaczky, qui sont en visite de travail au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà (à droite, au centre) avec le conseiller principal en diplomatie énergétique de l’UE Tibor Stelbaczky et l’envoyé spécial du Royaume-Uni pour les changements climatiques Chris Taylor. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a remercié le gouvernement britannique, l’UE et les autres membres du Groupe des partenaires internationaux, qui comprend la France, l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie, le Canada, le Japon, la Norvège et le Danemark, pour leur coopération avec les organes vietnamiens dans la négociation et l’approbation la déclaration politique sur l’établissement d’un partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec le Vietnam.

Le gouvernement vietnamien met en œuvre des engagements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre vers le zéro net d’ici 2050 avec des ressources nationales et un soutien international, a-t-il indiqué, ajoutant que le Vietnam considère le JETP comme un canal clé pour recevoir un soutien technologique et financier des pays développés et des institutions financières pour une transition énergétique juste.

Le Vietnam prend au sérieux sa responsabilité de travailler avec d’autres pays pour répondre aux changements climatiques, réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre et assurer une transition énergétique équitable, a-t-il déclaré.

Partageant le contenu du projet de Planification de l’électricité VIII, en cours de finalisation, le vice-Premier ministre a exprimé son souhait que l’UE et le Royaume-Uni partagent leur expérience et leurs technologies en matière de transition énergétique propre, de développement de réseaux intelligents et d’augmentation de la proportion d’énergies renouvelables, de promotion de technologie de stockage de l’énergie, et assurer l’équilibre et la stabilité du système énergétique à un coût adapté au niveau de développement de l’économie et aux revenus des populations.

Exprimant son soutien à l’initiative de création du secrétariat du JETP, Trân Hông Hà a également suggéré que l’UE et le Royaume-Uni soutiennent le Vietnam dans l’achèvement du cadre juridique, des mécanismes et des politiques, et dans le choix de projets d’énergies renouvelables et vertes pour résoudre les problèmes de crédit, de technologie et de gouvernance.

Tibor Stelbaczky a apprécié les engagements politiques du gouvernement vietnamien sur la transition verte ainsi que la mise en œuvre du JETP, soulignant le rôle du partenariat dans la mise en oeuvre des objectifs fixés.

Il a exprimé son espoir que le secrétariat du JETP sera bientôt mis en place pour écouter les commentaires, et qu’un plan sera élaboré pour mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du JETP. Il a souligné la nécessité d’engagements forts des parties concernées en termes de ressources et de technologie, ainsi que d’un soutien mutuel dans la transition énergétique et la transition verte.

Chris Taylor a exprimé sa volonté de soutenir et de partager son expérience avec le Vietnam dans la mise en œuvre du JETP, soulignant la nécessité d’une politique harmonisée pour résoudre les défis et s’engageant à continuer à promouvoir les investissements au Vietnam dans les temps à venir.

Selon lui, pour atteindre les objectifs à long terme du JETP et de la transition verte, l’engagement des ministères, des secteurs, des localités et des populations est essentiel. Le Royaume-Uni et l’UE sont prêts à soutenir le Vietnam dans l’expertise technique, la technologie ainsi que les méthodes de mobilisation des ressources nécessaires auprès des pays partenaires mondiaux, a-t-il ajouté.

Le JETP mobilisera un montant initial de 15,5 milliards de dollars de financements publics et privés au cours des trois à cinq prochaines années pour soutenir la transition verte du Vietnam.

Dans le cadre de l’accord, le partenariat soutiendra le Vietnam dans son action pour atteindre l’objectif ambitieux de neutralité climatique d’ici 2050, pour atteindre plus rapidement le point culminant de ses émissions de gaz à effet de serre et pour accélérer la transition entre les combustibles fossiles et une énergie propre.