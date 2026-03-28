Le Vietnam sollicite l'appui de San Francisco à soutenir le développement de son centre financier international

Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh (droite) et le maire de San Francisco, Daniel Lurie. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a appelé le maire de San Francisco, Daniel Lurie, à poursuivre son soutien au développement du Centre financier international du Vietnam (CFI), tout en encourageant les investisseurs, entreprises et institutions financières de cette ville américaine à participer à ce projet.

Lors d’une rencontre tenue le 26 mars avec le maire, dans le cadre de sa visite aux États-Unis, le vice-Premier ministre vietnamien a souligné que le Partenariat stratégique global entre les deux pays continuait de se développer de manière positive, à la suite du déplacement du secrétaire général du Parti, To Lam, aux États-Unis en février dernier. Cette dynamique est particulièrement visible dans la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et San Francisco, notamment dans des domaines clés tels que l’économie, le commerce, la finance et les sciences et technologies.

Il a souligné l’ambition du Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, ainsi que son objectif de croissance moyenne du PIB d’environ 10 % pour la période 2026-2030, le CFI étant appelé à constituer une avancée institutionnelle majeure afin de renforcer la mobilisation et l’allocation des capitaux, de soutenir la restructuration économique et de transformer le modèle de croissance.

De son côté, Daniel Lurie a mis en avant le renforcement de la coopération décentralisée entre les deux pays, notamment à travers les relations de jumelage entre San Francisco et Ho Chi Minh-Ville. Il a qualifié la création du CFI d’initiative concrète et a affirmé que San Francisco, forte de ses atouts en haute technologie, est prête à promouvoir la coopération en matière d’investissement et de connectivité autour de ce projet.

Lors d’autres rencontres avec des conseillers financiers et politiques, dont des experts vietnamiens d’outre-mer, Nguyen Hoa Binh a présenté la situation socio-économique du Vietnam ainsi que ses orientations de développement, notamment le projet de CFI à Ho Chi Minh-Ville et à Da Nang. Il les a encouragés à poursuivre leur contribution au développement national.

Les participants ont estimé que, dans un contexte actuel de concurrence stratégique, le Vietnam est bien positionné pour attirer les investissements internationaux, le développement du CFI étant perçu comme une orientation pertinente et prometteuse.

Afin d’attirer les investisseurs américains et mondiaux, ils ont recommandé la mise en place d’un cadre juridique transparent, stable et cohérent, garantissant la sécurité du système financier, le renforcement des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que la protection des données, de la vie privée et des droits de propriété intellectuelle. Ils ont également souligné la nécessité de politiques ouvertes pour attirer les talents, ainsi que le développement d’infrastructures logistiques et numériques modernes, au service du commerce, de l’intelligence artificielle et de l’économie numérique.

Nguyen Hoa Binh a salué ces recommandations, affirmant que le CFI sera développé sur les principes de transparence, d’ouverture et de conformité aux normes internationales, tout en garantissant la protection des investisseurs.

À cette occasion, il a également rencontré des représentants de plusieurs entreprises et fonds d’investissement, qui ont exprimé un vif intérêt pour l’expansion de leurs activités au Vietnam. Ceux-ci ont mis en avant le potentiel de croissance du pays ainsi que la qualité de ses ressources humaines, tout en insistant sur l’importance d’un environnement d’investissement prévisible, de la mobilité des capitaux, de mécanismes efficaces de règlement des différends et de politiques de visas de long séjour afin de renforcer la confiance des investisseurs.

Les discussions ont également porté sur les opportunités offertes par des secteurs émergents tels que les actifs numériques et tokenisés, dans le contexte de la transformation numérique du Vietnam et de la valorisation de ses actifs réels. Les participants ont toutefois souligné que ces modèles nécessitent des cadres juridiques appropriés et des infrastructures de marché solides.

Réaffirmant l’engagement du Vietnam à protéger les droits des investisseurs, le vice-Premier ministre permanent Nguyen Hoa Binh a invité les entreprises et investisseurs américains à se rendre au Vietnam afin d’explorer les opportunités de coopération liées au CFI. -VNA/VI