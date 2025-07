Le Vietnam s’inquiète des tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo: VNA

Le Vietnam est préoccupé par l’escalade actuelle des tensions à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, a déclaré mercredi 24 juillet la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

Répondant à la question des journalistes concernant la réaction du Vietnam aux récentes tensions frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande, la diplomate a souligné que les deux pays sont voisins l’un de l’autre et du Vietnam, ainsi que membres de l’ASEAN.

La chose la plus importante à l’heure actuelle est que les deux parties fassent preuve de la plus grande retenue, s’abstiennent de recourir à la force, évitent une nouvelle escalade et gèrent leurs différends de manière pacifique et satisfaisante, conformément aux principes fondamentaux du droit international, à la Charte des Nations Unies, à la Charte de l’ASEAN et au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) et dans l’esprit d’amitié et de solidarité de l’ASEAN, pour les intérêts à long terme des deux parties et de la région, a-t-elle déclaré. – VNA/VI