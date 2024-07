Le Vietnam sera présent au Championnat par équipe de golf amateur d’Asie du Sud-Est 2024

Photo d'illustration: chinhsachcuocsong.vnanet.vn



Selon l'Association vietnamienne de golf (VGA), du 9 au 12 juillet, une équipe vietnamienne participera au «Southeast Asian Amateur Golf Team Championship 2024» (Championnat par équipe de golf amateur d’Asie du Sud-Est 2024) à Singapour.

Le tournoi, qui aura lieu au Seletar Country Club, verra la participation de plusieurs autres pays, dont l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, le Laos, Singapour, les Philippines, la Thaïlande, le Cambodge, et d’une délégation invitée de Hong Kong (Chine).

Selon Vu Nguyen, vice-président et secrétaire général de l'Association vietnamienne de golf (VGA - Vietnamese Golf Association), l'équipe vietnamienne vise 4 à 5 médailles, dont 1 à 2 médailles d'or, et se concentrera sur la Putra Cup, le trophée le plus prestigieux du tournoi.-VNA/VI