Le Vietnam s’engage pour les valeurs universelles de l’OIT

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a réaffirmé l’engagement du Vietnam envers les valeurs universelles de l’Organisation internationale du Travail (OIT), lors de sa 111e Conférence internationale du Travail, du 5 au 16 juin à Genève, en Suisse.

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai lors de sa 111e Conférence internationale du Travail, à Genève, en Suisse. Photo : VNA

Dans son discours, la cheffe de la Représentation permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, a déclaré que le Vietnam soutenait le rapport du directeur général de l’OIT, Gilbert F. Houngbo, sur la promotion de la justice sociale, ainsi que ses efforts et initiatives pour stimuler l’emploi et la sécurité sociale vers un travail décent et une transition équitable au service de la réalisation des objectifs fixés par l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations unies et de la mission de l’OIT de promouvoir la justice sociale et un emploi décent pour tous.

L’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai a profité de l’occasion pour informer les participants des progrès significatifs du Vietnam pour assurer le bien-être social post-pandémie via la création d’emplois. Le taux de chômage de la population en âge de travailler était de 2,25% au premier trimestre 2023, en baisse de 0,07 point de pourcentage par rapport à fin 2022.

Elle a déclaré que le Vietnam s’est engagé à poursuivre la révision et l’achèvement des politiques et lois connexes, ainsi qu’à s’associer aux autres membres de l’OIT pour relever les défis auxquels est confronté l’avenir de l’emploi et promouvoir la justice sociale.

Lors de la conférence, les délégués des travailleurs, des employeurs et des gouvernements des 187 États membres de l’OIT abordent un large éventail de questions, notamment une transition juste vers des économies durables et inclusives, des apprentissages de qualité et la protection des travailleurs.

L’événement envisage également de modifier 15 documents internationaux du travail après que l’OIT a inclus un environnement de travail sûr et sain dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail et a discuté de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail.