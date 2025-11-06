Le Vietnam s’engage à offrir les meilleures conditions aux investisseurs du secteur des semi-conducteurs

En fin d’après-midi du 6 novembre, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu une délégation de dirigeants de l’Association mondiale des semi-conducteurs (SEMI) et de grandes entreprises du secteur, en visite de travail au Vietnam à l’occasion du Salon international des semi-conducteurs (SEMI Expo Vietnam 2025).

La rencontre a réuni des représentants des ministères, organismes et des principales entreprises vietnamiennes du domaine, outre une délégation internationale regroupant 32 dirigeants représentant un réseau de 3 700 entreprises de la chaîne mondiale des semi-conducteurs.

Le chef du gouvernement vietnamien a rappelé les deux objectifs stratégiques du Vietnam : devenir d’ici 2030 un pays en développement à industrie moderne et revenu intermédiaire supérieur, puis, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé.

Pour y parvenir, le Vietnam entend accélérer un développement rapide et durable, fondé sur la transition du modèle de croissance vers l’économie verte, circulaire, numérique et fondée sur la connaissance – dont l’industrie des semi-conducteurs est un pilier.

Outre ses propres ressources, le pays a besoin d’un soutien international en matière de financement, de formation, de transfert technologique et d’expérience en gestion, a dit le dirigeant vietnamien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoivent une délégation de dirigeants de l’Association mondiale des semi-conducteurs et de grandes entreprises du secteur, en visite de travail au Vietnam. Photo : VNA

Les représentants de SEMI et des entreprises étrangères ont salué les performances économiques du Vietnam et sa stratégie scientifique et technologique, en particulier sa volonté de bâtir une industrie nationale des semi-conducteurs. Ils ont exprimé leur intérêt pour un engagement à long terme au Vietnam et proposé, entre autres, la création d’une Association vietnamienne des semi-conducteurs afin de renforcer la coordination entre gouvernement, entreprises, universités et centres de recherche, structurer la chaîne d’approvisionnement et attirer davantage d’investissements.

Pham Minh Chinh a remercié les participants pour leur soutien et a affirmé que le Vietnam avait déjà adopté une Stratégie nationale de développement des semi-conducteurs à l’horizon 2030, avec vision 2050, ainsi qu’un programme de formation des ressources humaines du secteur. Il a également rappelé que le pays avait défini 11 technologies et produits stratégiques, dont les semi-conducteurs, et que l’objectif était de disposer dès l’an prochain d’une première unité de production de puces électroniques.

Il a appelé les entreprises mondiales du secteur à accroître leurs investissements, à proposer des mécanismes innovants pour un partenariat gagnant-gagnant, à coopérer au développement d’un écosystème complet au Vietnam – incluant recherche, conception, fabrication et production, et non seulement l’assemblage ou le test – ainsi qu’à soutenir la formation de main-d’œuvre hautement qualifiée et l’intégration des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur mondiale.

Répondant aux attentes des investisseurs, le Premier ministre a assuré que le Vietnam poursuivrait la modernisation de son cadre juridique, le développement d’infrastructures synchrones et performantes, la réforme administrative, dont la création prochaine d’un guichet unique national pour les investissements, tout en favorisant la participation des PME dans la chaîne de valeur. L’objectif, a-t-il réaffirmé, est de bâtir au Vietnam un écosystème des semi-conducteurs compétitif, ouvert et attractif. - VNA