Le Vietnam s’engage à garantir les droits de l'homme

Colloque international sur les expériences de rédaction de rapports dans le cadre du mécanisme d'EPU. Photo: VNA

Le ministère des Affaires étrangères et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont organisé le 27 avril à Hanoï un colloque international sur les expériences de rédaction de rapports dans le cadre du mécanisme d'Examen périodique universel (EPU).

L'événement a réuni de nombreux diplomates, des experts vietnamiens comme étrangers dans le domaine des droits de l'homme.

Lors du colloque, Pham Hai Anh, directeur du Département des organisations internationales du ministère des Affaires étrangères, a souligné qu'au cours de son processus de participation au mécanisme d'EPU, le Vietnam avait toujours fait preuve d'un esprit sérieux et responsable, avec un taux d'acceptation de recommandations croissant.

Les participants ont partagé des expériences et de bonnes pratiques qui seront après synthétisées et consultées dans le processus d'élaboration du rapport volontaire à mi-parcours du Vietnam sur la mise en œuvre de recommandations issues de l'EPU (4e cycle). Ce rapport sera ensuite envoyé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

Le mécanisme d’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme est un processus unique créé en 2006 consistant en un examen des réalisations de tous les États membres de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme.