Le Vietnam s’engage à contribuer davantage au sein du G77 à l’ONU

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a eu à New York une séance de travail avec l’ambassadeur d’Irak, Abbas Kadhom Obaid Al-Fatlawi, président du Groupe des 77 (G77).

Lors de la rencontre, l’ambassadeur Do Hung Viet a félicité l’Irak pour l’exercice réussi de sa présidence du G77 et salué ses efforts en faveur du consensus sur les grandes questions d’intérêt des pays en développement. Il a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde au G77 et son engagement à continuer de contribuer activement aux initiatives et activités communes du groupe.

L’ambassadeur Abbas Kadhom Obaid Al-Fatlawi a, de son côté, salué le rôle et les contributions du Vietnam dans le cadre du G77. Il a souligné que la solidarité, le dialogue et la confiance sont essentiels pour relever les défis mondiaux, renforcer le multilatéralisme et promouvoir le respect du droit international.

Les deux ambassadeurs ont exprimé leur attachement à l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et l’Irak et ont convenu de renforcer la coopération entre leurs deux Missions à l’ONU afin de contribuer au développement des relations bilatérales.

À cette occasion, l’ambassadeur Do Hung Viet a présenté la candidature de la docteur vietnamienne Nguyen Thi Lan Anh au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour le mandat 2026-2035, réaffirmant l’engagement du Vietnam en faveur du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Du 16 au 24 juin, l’ambassadeur Do Hung Viet a également eu des rencontres avec les ambassadeurs et chargés d’affaires des Missions permanentes du Laos, du Cambodge, de la Chine, de la Russie, de l’Inde, de Cuba, du Brunei, de l’Indonésie, de la Malaisie, des Philippines, de Singapour, du Timor-Leste, de la France, du Portugal (président de la Sixième Commission, chargée des questions juridiques), du Gabon (président du Groupe africain) et du Salvador (président de la Cinquième Commission chargée des questions administratives et budgétaires).-VNA/VI