Le Vietnam s’engage à continuer de collaborer avec l’ONU pour relever les défis mondiaux

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU s’exprime lors de la séance plénière de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, le 16 janvier. Photo : VNA

En tant que membre responsable et fiable de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le Vietnam continuera de contribuer activement au travail collectif de l’ONU pour relever les défis mondiaux émergents, a affirmé l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU.

S’adressant à une séance plénière de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU qui s’est tenue à New York le 16 janvier pour présenter et discuter des priorités du secrétaire général de l’ONU António Guterres pour 2025, il a déclaré que le 80e anniversaire de l’ONU en 2025 offre une opportunité importante à la communauté internationale de revenir sur les réalisations jusqu’à présent et de définir de nouvelles orientations appropriées pour relever les défis mondiaux à venir.

Pour le Vietnam, 2025 marque également le 80e anniversaire de son indépendance, a fait savoir l’ambassadeur Dang Hoàng Giang.

Le Vietnam salue l’adoption du Pacte pour l’avenir et s’engage à promouvoir la mise en œuvre effective de cet accord afin d’assurer un avenir meilleur et plus durable pour tous, a déclaré le représentant vietnamien.

Il a souligné que dans le contexte de tensions géopolitiques croissantes, l’ONU devrait continuer à donner la priorité au maintien de la paix et de la sécurité internationales tout en exhortant les États membres à respecter et à adhérer au droit international et à la Charte de l’ONU, à s’abstenir de recourir à la force et à régler les différends par des moyens pacifiques.

En ce qui concerne le développement durable, le diplomate a salué le leadership du secrétaire général de l’ONU dans la promotion de la coopération internationale et le soutien pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et du financement climatique. Il a exprimé son espoir d’un déploiement rapide et efficace du plan de relance des ODD.

Lors de la session, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a reconnu à la fois les développements positifs et les défis auxquels la communauté internationale est confrontée au début de 2025. Il a noté des progrès significatifs dans les négociations de paix à Gaza, ainsi que dans les domaines de l’énergie propre, de l’égalité des sexes et des soins de santé.

Il a néanmoins souligné quatre crises majeures : les conflits en cours et en escalade dans plusieurs régions, l’aggravation des inégalités, les impacts croissants du changement climatique et les risques posés par les avancées scientifiques et technologiques, en particulier l’intelligence artificielle, qui pourrait échapper au contrôle humain.

Pour relever ces défis importants, le chef de l’ONU a souligné la nécessité d’une action coordonnée et d’une coopération mondiale par le biais d’initiatives et de cadres de l’ONU, en mettant l’accent sur la mise en œuvre du Pacte pour l’avenir dans la période à venir. – VNA/VI