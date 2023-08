Le Vietnam s’engage à œuvrer pour une ASEAN et une AIPA fortes et réactives

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a affirmé lundi 7 août à Jakarta, en Indonésie, l’engagement du Vietnam à œuvrer à la construction d’une ASEAN et d’une Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) fortes et réactives.

Vue d’ensemble de la première séance plénière de l’AIPA-44, à Jakarta, le 7 août. Photo : VNA

Malgré de nombreux «vents contraires», l’ASEAN s’est toujours tenue ferme et jouit d’une position qui n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui, a-t-il déclaré à la première séance plénière de la 44e Assemblée générale de l’AIPA (AIPA-44) sur le thème "Parlements réactifs pour une ASEAN stable et prospère".

Le plus haut législateur vietnamien a salué les efforts de l’ASEAN dans la promotion de son rôle central, un des acteurs clés dans le façonnage, la formation et le leadership dans l’environnement de sécurité, pour l’architecture de coopération et l’ordre régional ; ainsi que le rôle capital de l’AIPA et des parlements membres dans ce processus.

Le Vietnam fera de son mieux avec les pays de l’ASEAN et les parlements membres de l’AIPA pour construire une ASEAN et une AIPA fortes et réactives, transformer les défis en opportunités et s’orienter vers une Communauté de l’ASEAN stable, au développement prospère et durable, a-t-il affirmé, avant de formuler cinq propositions à l’AIPA.

Premièrement, renforcer la solidarité, promouvoir le rôle central et les valeurs stratégiques de l’ASEAN, tirer parti du soutien des partenaires et de la communauté internationale pour assurer un environnement pacifique, sûr et stable dans la région; assurer le principe d’indépendance et d’autonomie, maintenir le consensus avec la position et les points de vue communs de l’ASEAN, conformément à la "méthode de l’ASEAN" ; prendre avec persistance la paix comme objectif, le dialogue comme outil, la coopération comme devise pour régler les différends dans l’esprit de la primauté du droit, conformément aux règles et normes de conduite communément admises et au droit international, a-t-il précisé.

Deuxièmement, renforcer et élargir la coopération intra-bloc en termes de commerce, d’investissement, de tourisme, d’échanges entre les peuples et de transfert de technologie, de coopération financière et monétaire, de coopération dans le domaine de la transformation numérique sûre et durable, d’une transition énergétique juste, a-t-il poursuivi.

Dans le même temps, renforcer les relations de l’ASEAN avec ses partenaires pour réduire l’écart de développement et répondre efficacement aux défis de sécurité non traditionnels tels que les épidémies, les catastrophes naturelles, la cybercriminalité, la criminalité transnationale, le changement climatique, la sécurité énergétique, la sécurité des ressources en eau ; renforcer la coopération sub-régionale, contribuant à assurer une croissance inclusive, un développement équitable et durable ; améliorer la capacité à répondre aux défis régionaux et mondiaux.

Troisièmement, les parlements des pays de l’ASEAN doivent continuer à renforcer leur rôle législatif, créer un corridor juridique favorable et renforcer leur rôle dans la surveillance de la mise en œuvre réussie par les gouvernements de l’ASEAN des plans directeurs sur la construction de la Communauté de l’ASEAN 2025 sur les trois piliers politico- sécuritaire, économique et socio-culturel, vers la Vision post-2025 de la Communauté de l’ASEAN, a-t-il indiqué.

Quatrièmement, l’AIPA devrait continuer à innover, devenir un canal de coopération parlementaire efficace, assurer une bonne coordination entre les canaux parlementaires et gouvernementaux, continuer à se concentrer sur le renforcement des relations avec des partenaires qui sont observateurs de l’AIPA en vue de créer une "force collective" contribuant à résoudre les défis auxquels la région doit faire face. Sur cette base, le Vietnam soutient l’admission des parlements de Cuba, de la Turquie et de l’Arménie en tant qu’observateurs de l’AIPA, a-t-il exhorté.

Cinquièmement, lors de l’AIPA-44, le Vietnam a proposé trois projets de résolution pour aider l’ASEAN à exploiter ses avantages en matière de science, de technologie et d’innovation pour le redressement et le développement économiques afin d’exploiter le potentiel de développement des domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de la sylviculture, a-t-il conclu.