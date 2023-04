Le Vietnam s’engage à œuvrer pour un bassin du Mékong prospère, juste et sain

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé mercredi 5 avril à Vientiane, au Laos, l’engagement du Vietnam à œuvrer pour un bassin du Mékong prospère, juste et sain, appelant les partenaires à renforcer leur coopération et leur soutien à la Commission du fleuve Mékong.

S’adressant à l’ouverture du 4e Sommet de la Commission du fleuve Mékong (MRC) sur le thème "Innovation et coopération pour un Mékong sécurisé et durable en eau", il a hautement apprécié le rôle incontournable de la MRC et réitéré la valeur durable de l’Accord di Mékong de 1995.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Le Vietnam soutient toujours le rôle de la MRC et s’engage à travailler en étroite collaboration avec les pays membres pour mettre en œuvre avec succès les stratégies, les plans et les programmes d’action de la MRC, dans le but de construire le bassin du Mékong prospère sur le plan économique, juste sur le plan social, sain sur le plan environnemental et adapté aux changements climatiques, pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité partagée de la Communauté de l’ASEAN, a-t-il déclaré.



Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le bassin du Mékong est confronté à de grands défis en raison des effets multiplicateurs des changements climatiques, de la pression des besoins de développement économique et de l’augmentation rapide de l’utilisation de l’eau.



Cela a entraîné la dégradation qualitative et quantitative des ressources en eau du Mékong et nuisant aux efforts visant à assurer la sécurité hydrique et alimentaire des pays du bassin, notamment la vie de plus de 60 millions de riverains.



Situé dans le cours inférieur du grand fleuve, le Vietnam ressent le plus clairement ces impacts dévastateurs, dont une grave baisse des débits, des sécheresses prolongées, une intrusion saline précoce, une charge en sédiments réduite d’un tiers en 2020 par rapport à 2005, affectant directement les moyens de subsistance de plus de 20 millions de personnes dans le delta du Mékong, ainsi que les efforts visant à assurer la sécurité hydrique et alimentaire pour les pays du bassin.

Face à cette situation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la MRC de continuer d’affirmer son engagement fort, son respect sérieux et sa mise en œuvre effective de l’Accord du Mékong de 1995, ainsi que de la réglemention sur l’utilisation de l’eau, notamment des principes fondamentaux d’égalité, de souveraineté et d’intégrité territoriale, d’utilisation juste et rationnelle des ressources en eau, de maintien raisonnable des débits sur le cours principal, de prévention et de limitation des impacts, en particulier pour les pays en aval.



Il a souligné que toutes les politiques et actions pertinentes de la MRC et de ses pays membres doivent être centrées sur les personnes, assurer des moyens de subsistance durables aux personnes et protéger les droits et intérêts légitimes des personnes vivant dans le bassin ; renforcer la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale.

Les pays doivent promouvoir le développement économique vert, l’économie circulaire, soutenir les plans régionaux de recherche et de développement de sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire, connecter et améliorer les réseaux électriques de la région, contribuant ainsi au développement durable, assurant la sécurité énergétique et répondant aux changements climatiques.

Le chef du gouvernement vietnamien a également suggéré de continuer à innover dans la gestion, l’administration et l’amélioration des capacités de la MRC; de continuer de promouvoir l’esprit de «liberté de navigation fluviale» ; de procéder prochainement à une évaluation de fond et globale du processus de mise en œuvre de la riverainisation de la MRC afin de consolider et de rénover davantage son organisation, ses institutions et ses méthodes de travail en vue d’un appareil rationalisé, stable, efficace et efficient.