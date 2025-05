Le Vietnam se souvient respectueusement et apprécie le soutien de ses amis internationaux

Photo: VNA Dans l'après-midi du 30 avril, à Ho Chi Minh-Ville, Do Van Chien, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a reçu une délégation internationale regroupant des personnes ayant soutenu le Vietnam pendant sa lutte pour l'indépendance et la réunification nationales, en visite au Vietnam pour assister à la célébration du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

La délégation internationale a regroupé une centaine de personnes qui était des membres des Vétérans américains pour la paix (VFP), de la Fondation américaine pour la réconciliation et le développement (FRD), du Conseil national américain sur le vieillissement (NCOS), des organisations de solidarité avec le Vietnam d'Inde, des Philippines, de France, du Japon, de Hongrie...

S'exprimant lors de la rencontre, Do Van Chien a exprimé sa profonde gratitude pour les bons sentiments, le soutien enthousiaste et la noble solidarité internationale que les amis internationaux ont apportés au Vietnam dans les deux guerres de résistance pour l'indépendance et la réunification nationales ainsi que dans la cause actuelle du renouveau, de l’édification et de la défense de la Patrie. Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens gardaient toujours à l'esprit la noble solidarité internationale et le précieux soutien des amis internationaux pendant les années les plus difficiles et les plus ardues.

Do Xuan Chien a déclaré que le peuple vietnamien appréciait hautement et défendait toujours les valeurs de paix, les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des nations ; de ne pas recourir à la force ni menacer de recourir à la force dans les relations internationales et de régler les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international.

Do Van Chien, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam souhaite que ses amis du monde entier continuent à le soutenir sur la voie de la défense, de l’édification et du développement du pays et que les amis internationaux, en particulier les amis américains, continuent à accompagner le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour unir leurs efforts afin de surmonter et de résoudre les conséquences de la guerre dans un esprit de réconciliation avec le passé et de regard vers l’avenir.

Lors de la réunion, les délégués de l'Institut cubain pour l'amitié avec les peuples, de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, du Comité de solidarité des peuples philippino-vietnamien, de la Fondation américaine pour la réconciliation et le développement et du Conseil mondial de la paix ont exprimé leur gratitude au Président Ho Chi Minh et au peuple vietnamien ; partagé des souvenirs du 30 avril 1975 et l’importance de la Grande Victoire du Printemps 1975 du Vietnam pour le mouvement mondial de paix et de libération nationale.

Ils ont affirmé le rôle important de la solidarité des peuples du monde dans la lutte pour la paix, la justice et la solidarité internationale. - VNA/VI