Le Vietnam se prépare activement à l’arrivée du puissant typhon Wipha

Photo : Wipha

Le 18 juillet à Hanoï, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a tenu une réunion d’urgence pour coordonner la réponse au typhon Wipha qui devrait entrer en Mer Orientale le 19 juillet et affecter les terres vietnamiennes à partir du 21 juillet.

Le vice-ministre Nguyên Hoang Hiêp a demandé une surveillance météorologique étroite, une diffusion rapide des prévisions et la mobilisation des forces concernées.

Il a souligné la nécessité pour le Centre national de prévisions hydrométéorologiques de suivre de près l’évolution du typhon et de diffuser rapidement les alertes à destination des ministères, des autorités locales ainsi que des médias.

Le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles est chargé de travailler avec les unités concernées et de dépêcher des équipes dans les zones à risque pour superviser les préparatifs.

Des mesures préventives ont été prises pour sécuriser les barrages, notamment dans les zones vulnérables. Une attention particulière est portée aux barrages situés sur le bassin du fleuve Rouge, notamment le barrage de Thác Bà, dont le niveau d’eau approche la cote de crue. Plus de 15 000 bateaux de pêche sont concernés dans les régions de Quang Ninh à Nghê An et 150 000 hectares d’aquaculture sont en cours de sécurisation. Des instructions sont données pour récolter les poissons et crevettes à maturité avant l'arrivée du typhon.

Le ministère de la Construction a activé ses dispositifs de réponse d’urgence en coordination avec les provinces touchées. Le ministère de la Défense a émis une directive aux forces armées pour qu’elles se tiennent prêtes à intervenir, tandis que le ministère des Affaires étrangères a envoyé des notes diplomatiques aux pays voisins afin de faciliter l’accueil des navires en détresse.

Le déversoir-pont Xe, faisant partie du système hydraulique de Bắc Hưng Hải (dans l’ancienne province de Hải Dương), est une infrastructure clé pour le drainage des crues. Photo : VNA

Le 17 juillet, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a publié un dépêche officiel exhortant les provinces du Nord et du littoral – de Quang Ninh à Đak Lak – à mettre en œuvre des mesures concrètes de prévention face à la dépression tropicale susceptible d’évoluer en typhon accompagné de fortes pluies. Treize provinces et villes ont déjà émis leurs propres directives locales.

L’Agence vietnamienne d’information, la Télévision nationale du Vietnam, La radio la Voix du Vietnam et les principaux médias sont mobilisés pour diffuser en continu les bulletins météo, assurer la communication officielle et avertir la population en temps réel.

Le 18 juillet, l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam a publié la dépêche n°4136/CĐ-TM appelant l’ensemble des forces armées — y compris les régions militaires (1 à 4), les forces aériennes, navales, de défense frontalière, les commandements de Hanoï, les corps d’armée, et diverses unités spécialisées — à se préparer activement à faire face au typhon Wipha et aux fortes pluies attendues. - VNA/VI