Le Vietnam se prépare activement à accueillir 110 millions de touristes en 2023

Photo : VNA

La majorité des entreprises et des agences de voyage à Hanoï ont lancé de nouveaux produits touristiques pour accueillir l'afflux de touristes nationaux et internationaux dès le début de l'année.

Selon Tran Van Tung, gestionnaire de l'hôtel Hanoï, après les vacances du Têt du Chat, le nombre de visiteurs nationaux et internationaux commence à augmenter. Afin d'améliorer la qualité des services, l'hôtel a dû recruter davantage des réceptionnistes, des serveurs sans négliger le renouvellement du menu pour accueillir des visiteurs étrangers.

Un représentant du voyagiste Vietfoot Travel a partagé que le secteur touristique vietnamien pourrait bientôt retrouver sa croissance de 2019, avant l'apparition de l'épidémie de COVID-19.

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a récemment prévu qu'en 2023, le nombre de touristes internationaux pourrait atteindre 80 à 95% du total avant l'épidémie de COVID-19.



Selon l'Office général des statistiques, en janvier, le nombre des visiteurs internationaux au Vietnam s'est chiffré à 871.200. Cette année, le pays vise environ 110 millions de visiteurs, dont 8 millions d'étrangers, pour une recette totale d'environ 650.000 milliards de dongs (27,3 milliards de dollars).



Afin d'atteindre cet objectif, le Vietnam doit développer de nouveaux produits touristiques attractifs. En outre, les voyagistes vietnamiens doivent renforcer la communication, la promotion et la mise à jour des tendances du marché, assurer la sécurité des sites et promouvoir des liens efficaces entre les localités, les régions pour s'orienter vers un développement durable du tourisme et accroître les possibilités d'expansion des marchés touristiques nationaux et internationaux.