Le Vietnam se prépare à une Nouvelle Année dynamique à l'UNESCO en 2025

Alors que 2024 s'achève sur une série de « succès significatifs », le Vietnam se prépare à une année 2025 encore plus active, a déclaré l'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Information à Paris, où se trouve le siège de l'UNESCO.

L'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO. Photo : VNA



La diplomate a déclaré que 2024 continuait d'être une année fructueuse pour la diplomatie culturelle du Vietnam, avec les contributions des activités du Vietnam à l'UNESCO et de la coopération entre le Vietnam et l'UNESCO.



Elle a souligné que 2024 était une année de mise en œuvre continue des objectifs définis par le 13e Congrès national du Parti, en particulier la promotion de la diplomatie culturelle pour améliorer l’image du pays et renforcer la puissance nationale, et la mise en œuvre de la Stratégie de diplomatie culturelle 2030 et des résultats de la Conférence culturelle nationale en 2021 et de la 32e Conférence diplomatique en 2023.



Le plus grand événement de 2024 a été la visite historique du secrétaire général du Parti communiste et président de l’État du Vietnam, To Lam, au siège de l’UNESCO le 7 octobre. Cette visite a marqué la première visite d’un dirigeant vietnamien à l’UNESCO à ce titre depuis l’adhésion du pays à l’organisation en 1976. Au cours de cette visite, le dirigeant a rencontré la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, affirmant l’engagement du Vietnam à approfondir la coopération avec l’UNESCO et discutant des orientations futures de la coopération.



En 2024, le Vietnam a également célébré l'obtention de six nouveaux titres de l'UNESCO, le nombre le plus élevé de ces dernières années, portant le total à 71. Parmi ceux-ci, citons la reconnaissance du « Festival Via Ba Chua Xu Nui Sam » comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la recommandation du géoparc de Lang Son pour le statut de géoparc mondial et l'inscription des « Neuf moulages de tambours en bronze du palais impérial de Hué » comme patrimoine documentaire mondial, a-t-elle déclaré. L'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh a noté que l'ajout de ces désignations de l'UNESCO témoigne de la reconnaissance mondiale du patrimoine et de la culture du Vietnam. Cela renforce également le soft power national et favorise le développement durable des communautés locales tout en démontrant l'engagement du Vietnam dans l'effort mondial de préservation du patrimoine mondial.



Les agences compétentes du Vietnam et les autorités de Hanoi ont collaboré étroitement avec le Centre du patrimoine mondial et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et ont reçu leur soutien, réalisant une avancée dans la mise en œuvre du projet de conservation, de restauration et de valorisation de la citadelle impériale de Thang Long, ouvrant la voie à la restauration de la « Ngu dao » (route de l'empereur) et du palais de Kinh Thien, tout en garantissant le respect de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO de 1972. L'UNESCO et l'ICOMOS ont souligné à plusieurs reprises que ce partenariat sert de modèle de coopération entre une nation et l'UNESCO/ICOMOS dans la préservation et la valorisation du patrimoine, et ils ont exprimé l'espoir que le Vietnam partagera cette précieuse expérience avec d'autres pays.



En outre, l'UNESCO, en collaboration avec le Vietnam, a honoré et célébré le 300e anniversaire de la naissance du talentueux médecin vietnamien Hai Thuong Lan Ong Le Huu Trac, montrant la reconnaissance de l'UNESCO pour les contributions significatives de cette personnalité dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture et de la société. Cela souligne également la diffusion mondiale des talents et de l'intellect du peuple vietnamien sur la scène internationale.



Selon l'ambassadrice, l'année 2024 a également vu le renforcement et l'amélioration du rôle et de la position du Vietnam à l'UNESCO. Elle a cité un certain nombre de postes occupés par le Vietnam au sein de cette organisation, notamment celui de vice-président de la 10e session de l’Assemblée générale des États parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Convention de 2003), membre du Conseil exécutif de l'UNESCO (2021-2025), membre du Comité du patrimoine mondial (2023-2027), vice-président (12/2023-12/2024) et membre (2021-2026) du Comité intergouvernemental et vice-président de la 10e session de l'Asssemblée générale de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (juin 2024); vice-présidente (février 2023-février 2024) et membre du Comité intergouvernemental de la Convention de 2005 pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2021-2025).



À ces postes, le Vietnam a contribué de manière proactive, active et responsable à la réalisation des objectifs de l'UNESCO visant à renforcer la coopération internationale dans des domaines essentiels à la vie humaine, tels que l'éducation, la science, la culture, l'information et la communication, tout en promouvant nos propres intérêts et préoccupations, a-t-elle déclaré, soulignant que l'approche du Vietnam a été positive, encourageant le dialogue, la coopération et le consensus, recherchant des solutions appropriées aux préoccupations communes, une stratégie qui a été hautement appréciée par les dirigeants de l'UNESCO et les États membres.

En décrivant les principales tâches qui attendent le Vietnam en 2025, la diplomate a souligné que cette année marque la phase finale de la mise en œuvre du programme de diplomatie culturelle défini par le 13e Congrès national du Parti, en route vers le 14e Congrès national du Parti et la poursuite de la mise en œuvre de la directive du Secrétariat du Comité central du Parti visant à renforcer la diplomatie multilatérale.



Pour l’UNESCO, 2025 sera une année charnière avec l’adoption du Programme et du Budget pour 2026-2029 et l’élection d’un nouveau Directeur général pour le mandat 2025-2029. Elle marque également la fin du Mémorandum de coopération actuel entre le Vietnam et l’UNESCO (2022-2025).



Dans ce contexte, les programmes et la coopération du Vietnam avec l’UNESCO en 2025 seront « étendus et dynamiques », a-t-elle déclaré.



L’année 2025 verra également de nombreux échanges de haut niveau entre les dirigeants du Vietnam et de l’UNESCO, visant à renforcer la coopération existante et à fixer les priorités futures.



Les activités de coopération avec l'UNESCO seront renforcées pour soutenir le développement durable du pays et promouvoir l'image du Vietnam à l'échelle internationale. Le Vietnam continuera de travailler en étroite collaboration avec l'UNESCO et l'ICOMOS sur des projets tels que la restauration de la citadelle impériale de Thang Long et du « Ngu dao ».



Le Vietnam collaborera avec l'UNESCO pour élaborer un mémorandum de coopération pour la période 2026-2030, a déclaré l'ambassadrice.



Le Vietnam jouera également un rôle plus actif au sein des principaux organes de l'UNESCO, notamment l'Assemblée générale, le Conseil exécutif et le Comité du patrimoine mondial, pour soutenir la mission et les objectifs de l'UNESCO. Cela comprend la participation à des événements importants à venir, tels que la 43e Conférence générale de l'UNESCO, la 47e session du Comité du patrimoine mondial et la Conférence mondiale de l’UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable.



L'ambassadrice Nguyen Thi Van Anh a exprimé sa confiance dans le fait que 2025 s'appuierait sur les succès du Vietnam en matière de diplomatie culturelle, ainsi que sur la diplomatie politique et économique, contribuant ainsi à la nouvelle ère et l'ère de l'essor national.- VNA/VI