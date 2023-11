Le Vietnam se prépare à la 11e Conférence régionale Asie-Pacifique de la IFRC

Le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a organisé le 10 novembre un cours de formation sur la diplomatie et les relations extérieures, la sécurité et la sûreté au service de la 11e Conférence régionale Asie-Pacifique (AP-11) de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), qui aura lieu du 20 au 23 novembre.

Panorama du cours de formation. Photo: dangcongsan

Le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a l'honneur d'accueillir la Conférence AP-11, avec la participation d'environ 350 délégués internationaux. Il s'agira d'une occasion de présenter les réalisations du Vietnam et de son peuple, d'élargir la coopération, de mobiliser des ressources pour les objectifs humanitaires et de sécurité sociale du pays et de démontrer la responsabilité du pays en faveur des mouvements humanitaires régionaux et mondiaux.



Ce cours a permis aux membres du personnel et aux bénévoles de la Croix-Rouge vietnamienne d'acquérir des connaissances de base sur les travaux d'accueil et les compétences nécessaires pour gérer les situations durant l’événement.



A savoir que les organes compétents ont sélectionné des bénévoles possédant de bonnes compétences de communication en anglais, des expériences au service auprès de délégations internationales participant à des conférences au Vietnam, des connaissances de base sur la culture et l'histoire du Vietnam, etc., pour cet événement.