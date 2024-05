Le Vietnam se joint aux efforts régionaux pour une éducation de la petite enfance de qualité

Le Vietnam apprécie toujours la position et le rôle de l'éducation et de la protection de la petite enfance (EPPE), a affirmé le vice-ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Van Phuc, lors de la conférence ministérielle de l'ASEAN sur l'accès équitable à l'EPPE, tenue le 15 mai au Laos.

Réunissant des responsables des dix États membres de l’ASEAN et du Timor-Leste, la discussion a tourné autour du thème de l'EPPE pour un avenir durable, visant à renforcer la coopération et le soutien mutuel dans ce domaine aux niveaux régional et international.

Le vice-ministre vietnamien a déclaré que le Vietnam avait mis en œuvre des programmes d’action spécifiques intégrant des contenus sur l'adaptation au changement climatique et la protection de l'environnement afin de fournir aux enfants de maternelle des connaissances de base sur ces questions.

Il a informé les délégués des prochains programmes du Vietnam qui viseront à garantir que toutes les filles et tous les garçons aient accès à l'EPPE, à promouvoir l'éducation environnementale et la réponse au changement climatique et à établir des modèles préscolaires verts.

Nguyen Van Phuc a également souligné l'engagement du ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation à partager les efforts communs de la région et à accompagner ses homologues dans l'ASEAN pour renforcer la mise en œuvre de la déclaration des dirigeants du bloc sur l'EPPE adoptée lors du Sommet de l'ASEAN en 2023.

Une déclaration commune a été adoptée à la fin de la conférence, portant sur l'intégration de l'éducation à l'environnement durable dans les programmes de formation des enseignants du préscolaire et la fourniture aux éducateurs de la petite enfance de connaissances et compétences sur le changement climatique et les risques de catastrophes naturelles, entre autres. -VNA/VI