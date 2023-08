Le Vietnam se dote d’une stratégie pour attirer et retenir les talents

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment approuvé une stratégie nationale pour attirer et retenir les talents d’ici 2030 avec une vision jusqu’en 2050.

Photo d’illustration: chinhphu.vn

L’objectif global de la stratégie est de construire et de mettre en œuvre efficacement des politiques et des solutions innovantes pour attirer et retenir les talents, tant au Vietnam qu’à l’étranger, en particulier dans les secteurs de pointe comme la science et la technologie, l’éducation et la formation, la culture, les sciences sociales, la santé, l’information et la communication et la transformation numérique.

Elle devra contribuer à accélérer l’industrialisation et la modernisation nationales, ainsi que l’intégration internationale, et à atteindre l’objectif de faire du Vietnam un pays doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de tranche supérieure d’ici 2030, et un pays développé à revenu élevé avec une société équitable démocratique et civilisée d’ici 2050.

Concrètement, d’ici fin juin 2024, tous les ministères, secteurs et localités déploieront leurs plans d’attraction et d’emploi des talents conformément à la stratégie nationale et à leurs exigences pratiques.

D’ici 2025, environ 10% des talents nouvellement recrutés travailleront dans les agences, organisations et unités de l’État, et le taux annuel devrait être maintenu à pas moins de 20% d’ici 2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Tous les talents continueront à travailler dans les agences, organisations et unités de l’État après cinq ans de recrutement. Parallèlement, la proportion de talents formés en science-technologie est fixée à 30% d’ici 2025, 60% d’ici 2030 et 100% d’ici 2050.

L’une des tâches et des solutions prévues dans la stratégie est d’encourager, de détecter et de nommer les talents qui doivent avoir une bonne moralité et un bon style de vie, ainsi que des connaissances et une créativité exceptionnelles, et le désir de servir la nation et le peuple.

La stratégie a souligné la responsabilité des nominateurs et la nécessité d’assurer l’ouverture, la transparence et la démocratie dans l’introduction et la reconnaissance des talents.

Le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations politico-sociales, politico-sociales-professionnelles, sociales et professionnelles-sociales, ainsi que les ministères, les agences et les localités devraient jouer un rôle actif dans la détection et la nomination des talents, selon la stratégie.

Elle a également mis l’accent sur la formation des talents, affirmant que les programmes de formation dans les secteurs doivent être rénovés afin de maximiser les capacités et les compétences des talents.

La stratégie a demandé de développer un contingent de conférenciers pour ces programmes de formation, qui sont des experts, des éducateurs, des scientifiques, des dirigeants, des gestionnaires et des hommes d’affaires ayant des connaissances, des expériences et une réputation tant dans le pays qu’à l’étranger, et de publier des politiques pour encourager l’engagement des établissements d’enseignement privés dans ces efforts.

Les programmes et plans de coopération en matière de formation des talents avec les établissements d’enseignement étrangers doivent être élaborés conformément aux normes régionales et internationales, a-t-elle indiqué, soulignant la nécessité de renforcer les capacités des unités publiques dans les domaines de la recherche scientifique, de la technologie, de l’éducation, des soins de santé, de la culture, des sciences sociales et d’autres par la formation et l’offre de personnel de qualité.