Le Vietnam se classe premier aux Championnats d'Asie du Sud-Est d'aviron et de canoë

Le comité d'organisation remet des médailles aux athlètes gagnants. Photo: VNA

Le Vietnam a dominé le total des médailles aux Championnats d'Asie du Sud-Est d'aviron et de canoë des moins de 19 ans (U19) et de 23 ans (U23) 2024, qui se sont clôturés le 7 juillet à Hai Phong (Nord), avec un total de 58 médailles d'or, 53 d'argent et 33 de bronze.

La Thaïlande est arrivée deuxième avec 13 d'or, 14 d'argent et 32 de bronze, tandis que Singapour s'est classée troisième avec 9 d'or, 11 d'argent et 11 de bronze, suivi par l'Indonésie, la Malaisie et le Cambodge.

Ces championnats ont vu la participation de plus de 500 athlètes et entraîneurs, dont 264 pour l'aviron et près de 300 pour le canoë, venus de sept pays d'Asie du Sud-Est, à savoir le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le pays hôte, le Vietnam.

L'événement a permis aux sportifs participants de tester leurs capacités avant les prochains Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games) qui auront en Thaïlande en 2025. -VNA/VI