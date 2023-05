Le Vietnam se classe deuxième en Asie du Sud-Est en téléchargements d’applications

Les téléchargements mondiaux ont augmenté de 11% et le Vietnam, avec une hausse de 4%, se classe deuxième en Asie du Sud-Est, avec un total de 3,5 milliards de téléchargements en 2022.

Selon un rapport de la plateforme Data.ai, le total des dépenses publicitaires mobiles mondiales en 2022 a atteint 336 milliards de dollars et devrait passer la barre des 362 milliards de dollars en 2023.



Le rapport indique que les utilisateurs passent plus de temps que jamais sur les applications mobiles, avec plus de 4 billions d’heures en 2022 dans le monde (Android seul) et 83 milliards d’heures au Vietnam.



Les applications mobiles connaissent une forte croissance en Asie du Sud-Est, comme en témoignent la croissance d’une année sur l’autre et la durée d’utilisation quotidienne. Au Vietnam, plus de 6.000 applications sont téléchargées chaque minute et plus de 900 dollars dépensés, ce qui contribue à une croissance annuelle de 22% en glissement annuel.



Toujours selon le rapport, les utilisateurs au Vietnam passent en moyenne 4 heures par jour sur les applications. Sur d’autres marchés régionaux comme les Philippines, l’Indonésie et Singapour, la durée moyenne est de plus de 5 heures.



La demande accrue des utilisateurs stimule la croissance des téléchargements d’applications. Les téléchargements mondiaux ont augmenté de 11% et le Vietnam, avec 4%, se classe deuxième en Asie du Sud-Est, avec un total de 3,5 milliards de téléchargements l’année dernière.



Alors que les dépenses de consommation mondiales ont chuté de 2% en 2022, en Asie du Sud-Est, le Vietnam et l’Indonésie se distinguent avec une croissance impressionnante de 22% et 18% respectivement.

Les téléchargements d’applications Mobile Banking dans le secteur financier au Vietnam ont augmenté de manière impressionnante de 40% par rapport à la même période de l’an dernier, avec 18 millions. Pendant ce temps, les portefeuilles électroniques ont augmenté de 7% et les applications de prêt personnel ont connu une croissance incroyable de 100% des téléchargements d’applications.

L’augmentation de l’utilisation des applications mobiles incite les banques vietnamiennes à redoubler d’efforts dans la transformation numérique et à mettre en œuvre des stratégies qui donnent la priorité aux services mobiles pour répondre à la demande des utilisateurs. – CPV/VNA/VI