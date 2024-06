Le Vietnam se classe au troisième rang lors des Championnats d'Asie d'échecs junior 2024

Avec un total de 10 médailles d'or, 16 médailles d'argent et 15 médailles de bronze, l'équipe junior du Vietnam s’est classé au troisième rang lors des Championnats d'Asie d'échecs junior 2024, qui se sont déroulés du 9 au 21 juin dans la ville d'Almaty, au Kazakhstan, comme l'a annoncé vendredi la Fédération vietnamienne des échecs.





Sur les 41 médailles remportées par l'équipe, 3 étaient des médailles d'or individuelles, 4 étaient des médailles d'or de l'équipe féminine et 3 des médailles d'or de l'équipe masculine.



Nguyen Minh Thang, vice-président et secrétaire général de la Fédération vietnamienne des échecs, a souligné que la jeune génération d'échecs du Vietnam connaissait un fort développement et représentait un excellent potentiel pour renforcer l'équipe nationale en vue des tournois régionaux et mondiaux à venir.



Les Championnats d'Asie d'échecs junior 2024 ont réuni plus de 640 joueurs de 32 équipes de nombreux pays et territoires du continent, en compétition dans les catégories d'âge: moins de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans et 18 ans pour les hommes, les femmes et les équipes masculines/féminines.



L'équipe junior vietnamienne a compté 48 joueurs qui ont concouru dans toutes les catégories d'âge des Championnats d'Asie d'échecs 2024. -VNA/VI