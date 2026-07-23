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Le Vietnam se classe 2e aux Championnats d'Asie de Jujitsu 2026

Avec 12 médailles d'or, 10 d'argent et 9 de bronze, le Vietnam s'est classé 2e au classement général des Championnats d'Asie de Jujitsu 2026 qui se sont tenus en juillet au Kazakhstan.
    

 

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