Le Vietnam savoure son succès touristique auprès des Français cet été : Figaro

Le Vietnam s’est imposé comme la destination asiatique qui a séduit les Français cet été, avec une croissance du volumes de ventes de 54,7% en un an, selon le quotidien français Le Figaro.

Dans un contexte économique mondial instable, le Vietnam s’est imposé comme une destination touristique mondiale incontournable, devenant un véritable succès touristique auprès des Français en 2025.

Le journal estime que ce taux de croissance de 54,7 % est le plus élevé parmi les destinations internationales hors Europe, reflétant une tendance claire chez les voyageurs français cette année. Ils privilégient les pays sûrs, abordables et offrant une riche expérience culturelle.

L’étude cite des données du Syndicat des entreprises du tour-operating (SETO) montrant que, si de nombreuses destinations touristiques françaises traditionnelles, comme la Grèce, la Turquie, la Thaïlande et les États-Unis, ont connu un déclin en raison de catastrophes naturelles, de l’instabilité politique ou de la hausse des coûts, le Vietnam a enregistré la plus forte croissance de la région, surpassant de loin les autres pays asiatiques.

Les experts français du tourisme attribuent ce succès à la stabilité du Vietnam, à la flexibilité de sa politique de visa et à la compétitivité de ses services. L’exemption de visa de 45 jours pour les citoyens français et de nombreux autres pays européens, ainsi que le réseau de vols directs de plus en plus pratique entre Paris, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ont fait du Vietnam un choix attractif pour les vacanciers français souhaitant explorer l’Asie.

Accessible en une douzaine d’heures de vol en moyenne depuis Paris, Toulouse ou Bordeaux, le Vietnam attire de plus en plus de vacanciers. En juillet, certaines compagnies à bas prix comme Wizz Air Malta ou VietJet Air proposent des billets aller-retour dès 600 euros, avec escale. Pour accompagner cet engouement, Vietnam Airlines lancera dès décembre une liaison entre le Vietnam et le Danemark, renforçant ainsi son réseau vers l’Europe et l’Asie. De son côté, Sun PhuQuoc Airways prévoit de lancer ses premiers vols, d’ici fin 2025, vers l’île de Phu Quoc, une destination touristique très prisée au sud du pays.

Au-delà du facteur coût, le Vietnam est également très apprécié pour la diversité de son offre touristique, alliant patrimoine culturel, nature, gastronomie et expériences touristiques. Son image de destination conviviale, paisible et culturellement riche lui permet de se démarquer dans la région, d’autant plus que de nombreux pays asiatiques sont confrontés aux conséquences de catastrophes naturelles ou de tensions politiques.

Toujours selon Le Figaro, parmi les destinations hivernales prisées des touristes français, le Vietnam continue de figurer en tête, aux côtés de l’Égypte et de la République dominicaine. Fort de taux de croissance impressionnants, d’infrastructures touristiques de plus en plus modernes et d’une réputation de pays sûr et accueillant, le Vietnam confirme sa position parmi les « nouveaux pôles d’attraction » du tourisme asiatique en 2025, tout en consolidant sa forte présence sur la scène touristique mondiale. – VNA/VI