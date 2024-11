Le Vietnam s’attend à de grandes opportunités d’affaires selon Forbes

Cargos accostant le port de Hai Phong (Nord). Photo: VNA

Depuis des décennies, la nation d’Asie du Sud-Est a ouvert ses portes à de grandes entreprises comme Apple, Samsung et Intel. Elle est désormais prête à faire des affaires encore plus grandes, a estimé le magazine économique américain Forbes sur son site Web.

Lors de sa campagne électorale, Donald Trump a promis de «relocaliser des industries entières» aux États-Unis. Mais il est peu probable qu’une telle relocalisation se produise, certainement pas à l’échelle et à la vitesse souhaitées par le président élu, si jamais elle se produit. Il faut plutôt s’attendre à voir le Vietnam bénéficier en priorité de ses politiques.

«Si auparavant la production était réalisée en Chine, elle sera désormais réalisée au Vietnam», a déclaré Jason Miller, professeur de gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’Université d’État du Michigan. «Cette production ne reviendra pas aux États-Unis.»

Sous l’administration Trump, de grandes entreprises étrangères, dont Apple, Foxconn et Intel, ont commencé à se tourner vers le Vietnam pour diversifier leur portefeuille de production. Et aujourd’hui, ce pays d’Asie du Sud-Est est bien placé pour en tirer encore plus de bénéfices.

Selon Forbes, le Vietnam dispose de plusieurs avantages par rapport à d’autres concurrents régionaux comme l’Inde. Tout d’abord, le Vietnam peut rapidement mettre en place une nouvelle politique favorable aux entreprises.

En outre, le pays est géographiquement bien placé : il possède déjà trois des 50 ports les plus fréquentés du monde et se trouve à proximité de la Chine, ce qui facilite les échanges et la logistique entre les deux pays.

Il est également important de noter que le Vietnam a conclu un accord de libre-échange avec l’Union européenne, le seul autre pays de la région à en avoir un, à part Singapour. Le Vietnam agit également rapidement pour améliorer les infrastructures nécessaires au soutien de grands projets, ce qui a été saluée par les investisseurs étrangers.

Ces derniers mois, Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu’il souhaitait promouvoir la production américaine et rendre les produits fabriqués à l’étranger plus chers à l’importation. Il avait auparavant déclaré que les produits fabriqués en Chine devraient être frappés d’un droit de douane de 60%, tandis que tout ce qui est fabriqué à l’étranger devrait être soumis à un droit de douane général de 20%.

«Le Vietnam pourrait connaître un succès modéré ou énorme en fonction de la manière dont il facilite cette vague [d’investissements directs étrangers]», a estimé Trân Ngoc Anh, professeur de gouvernance à l’Université d’Indiana, indiquant que les sociétés multinationales apporteront leur propre écosystème de fournisseurs et se concentreront sur les biens à plus forte valeur ajoutée.

«Le Vietnam devrait donner la priorité aux entreprises qui attireront d’autres entreprises au Vietnam», a-t-il déclaré à Forbes.

«Si vous faites venir Apple, de nombreux autres fournisseurs voudront se rapprocher d’Apple – des entreprises qui permettront au Vietnam d’évoluer vers un secteur plus high-tech. Au lieu de se concentrer sur les chaussures et les textiles, le Vietnam devrait viser la biotechnologie, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs», a-t-il indiqué. – VNA/VI