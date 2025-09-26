Le Vietnam s’appuie sur l’expertise française pour façonner ses hubs financiers

Colloque "L'expérience française pour le développement du cadre juridique des centres financiers internationaux au Vietnam". Photo: VOV

L’ambassade de France au Vietnam a réuni le 18 septembre à Hanoi experts, décideurs et entreprises autour d’un colloque consacré au développement du cadre juridique des centres financiers internationaux. En invité d’honneur: Paris Europlace, l’organisation qui rassemble plus de 600 acteurs de la place financière parisienne.

Au-delà du partage d’expérience, cette rencontre entend poser les bases juridiques et institutionnelles nécessaires pour permettre au Vietnam de devenir, à terme, une place financière incontournable en Asie, avec l’ambition de s’affirmer également sur la scène mondiale.

Le 27 juin 2025, l’Assemblée nationale du Vietnam a franchi une étape décisive en adoptant la résolution 222 sur les centres financiers internationaux. Le texte prévoit la création de deux pôles, à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, appelés à devenir de véritables hubs d’investissement, capables d’attirer et de canaliser les flux de capitaux au service du développement du pays. Un projet ambitieux, mais totalement inédit pour le Vietnam, comme l’a souligné Dào Thanh Huong, cheffe adjointe du Département des investissements étrangers, relevant du ministère des Finances du Vietnam.

"Au-delà d’un lieu de transactions financières, le centre financier se veut un carrefour où se rencontrent capitaux, talents, technologies et cadres juridiques, fonctionnant selon les règles du marché et la concurrence internationale, tout en préservant la gouvernance nationale et la sécurité financière. L’objectif est de passer d’une logique de gouvernance à une logique de création: au-delà d’un cadre juridique, mettre en place des expérimentations encadrées pour développer un environnement institutionnel compétitif. Un espace capable d’attirer capitaux, technologies et savoir-faire mondiaux, et de donner un nouvel élan à la croissance économique du pays", indique-t-elle.

Pour les experts et partenaires internationaux, le pays bénéficie d’atouts considérables pour développer des centres financiers internationaux: une population importante, une croissance soutenue et une dynamique forte d’innovation. Mais pour bâtir un centre compétitif, le renforcement du cadre juridique reste une condition incontournable.

"Les trois points essentiels pour le système juridique, c’est d’abord la transparence, l’intelligibilité. Il est absolument essentiel que le système juridique soit compris, soit clair, soit compréhensible pour les acteurs qui doivent appliquer le droit. Le deuxième caractère, c’est la stabilité. Il est important que les entreprises, les acteurs financiers qui ont fait l’effort de comprendre et d’appliquer le droit puissent le faire pendant un certain nombre d’années si possible, qu’il y ait une forme de stabilité, de pérennité. Le troisième élément important, c’est la prévisibilité, c’est-à-dire la capacité à anticiper les changements. Évidemment, le droit s’adapte, il ne peut pas rester stable éternellement parce que l’environnement lui-même change très rapidement. Mais il faut néanmoins qu’il y ait une certaine prévisibilité dans ces changements à venir du système juridique", déclare Olivier Vigna, délégué général adjoint de Paris Europlace.

Dans ce contexte, le Vietnam a un grand besoin de consultation et de coopération internationales, en particulier avec la France, forte de son expérience dans l’élaboration de cadres juridiques cohérents. L’objectif est de connecter les investisseurs internationaux, de stimuler les flux d’investissement et de tirer pleinement parti des mécanismes multilatéraux en matière de crédit vert et d’innovation.

Dans le même esprit, l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a souligné que la France entend accompagner le Vietnam dans cette ambition, à la fois sur le plan économique et dans le domaine de la coopération juridique et institutionnelle.

"Dans le cadre de notre partenariat stratégique global, nous sommes évidemment prêts à tous les accompagnements d’ordre institutionnel entre les structures qui se sont mises en place en France, à commencer par Europlace qui est aujourd’hui ici à Hanoï, et les institutions vietnamiennes que le gouvernement entend développer. Le deuxième point, évidemment, c’est de fournir aux responsables vietnamiens, à tous les niveaux qui vont conduire ces projets, le niveau d’expertise souhaitable et donc de permettre d’avoir des coopérations avec tous les experts, pas seulement dans le domaine institutionnel, mais également dans les domaines très pratiques qui accompagnent le développement d’une place financière. Et puis le troisième domaine, c’est la formation. La formation de ces ressources humaines de très haut niveau, de très grande qualité, que nous sommes prêts à renforcer", indique-t-il.

Dào Thanh Huong, cheffe adjointe du Département des investissements étrangers (à gauche) et Olivier Vigna, délégué général adjoint de Paris Europlace (à droite). Photo: VOV

Pour Dào Thanh Huong, le Vietnam et la France disposent d’énormes potentiels de coopération dans le développement des centres financiers internationaux.

"J’espère que la France continuera d’accompagner le Vietnam dans la création et l’exploitation du centre financier international, en mettant l’accent sur les mécanismes, les politiques de gestion et de développement. Je souhaite également que Paris contribue à connecter de grands investisseurs afin d’attirer des capitaux, faisant du Vietnam une porte d’entrée pour les flux financiers et les services en provenance de la France et de l’Europe", dit-elle.

"Il importe aussi de renforcer la coopération bilatérale en matière d’investissements à travers le centre financier international, en organisant des missions d’entreprises, des programmes de promotion et en tirant parti des mécanismes multilatéraux dans les domaines prioritaires tels que la finance verte, l’industrie, l’innovation, ainsi que les services financiers spécialisés et émergents. Le Vietnam s’engage à créer toutes les conditions favorables pour que les entreprises étrangères, y compris les Françaises, puissent investir avec succès, de manière durable et à long terme, dans les centres financiers internationaux", poursuit-elle.

Avec l’appui de ses partenaires, le Vietnam mise sur ces futurs centres financiers pour s’imposer comme un nouveau pôle d’attraction des capitaux en Asie et accélérer sa trajectoire vers les grandes places mondiales. – VNA/VI