Le Vietnam salue l’achèvement des négociations sur la mise à niveau de l'accord de libre-échange ASEAN-Chine

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Le Vietnam salue l’achèvement des négociations sur la mise à niveau de la version 3.0 de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA 3.0), a déclaré la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors du point de presse régulier du ministère, tenu l’après-midi du 29 mai à Hanoï.



Elle a qualifié ce résultat important, soulignant l'engagement ferme des États membres de l’ASEAN et de la Chine à garantir que l’ACFTA 3.0 reste pertinente, tournée vers l'avenir et résiliente face aux défis mondiaux.



La version mise à niveau ou l’ACFTA 3.0, devrait apporter une valeur ajoutée en intégrant de nouveaux secteurs tels que l'économie numérique, l'économie verte et la connectivité des chaînes d'approvisionnement.



La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères a souligné que les autorités vietnamiennes menaient activement les procédures nationales conformément à la réglementation nationale pour la signature du protocole mis à niveau dudit accord. La signature devrait avoir lieu lors du 28e Sommet ASEAN-Chine, prévu à Kuala Lumpur, en Malaisie, en octobre prochain. -VNA/VI