En réponse, le 14 octobre à Hanoï, à la question d’un journaliste sur la réaction du Vietnam à l’annonce officielle de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :

"Le Vietnam salue l’accord entre Israël et le Hamas visant à mettre rapidement fin au conflit actuel dans la bande de Gaza, et apprécie les efforts de médiation et de conciliation des pays ayant contribué à la conclusion de cet accord.

Nous appelons les parties concernées à respecter strictement l’accord, à créer les conditions propices à la mise en œuvre de la solution à deux États, en vue d’une solution pacifique durable et à long terme à la question palestinienne.

Le Vietnam soutient et est prêt à contribuer activement aux efforts de la communauté internationale visant à reconstruire la bande de Gaza, sur la base du respect de la souveraineté nationale, des principes du droit international et des droits légitimes du peuple palestinien.". - VNA/VI