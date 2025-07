Le Vietnam salue l’accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Le Vietnam salue l’accord de cessez-le-feu immédiat et inconditionnel conclu entre le Cambodge et la Thaïlande, le qualifiant d’« avancée importante » pour la paix et la stabilité régionales, selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Interrogée le 29 juillet par des journalistes sur la réaction du Vietnam à la conclusion de cet accord, la diplomate a affirmé : « Le Vietnam salue l’accord de cessez-le-feu immédiat et inconditionnel conclu entre le Cambodge et la Thaïlande le 28 juillet 2025, considérant qu’il constitue une avancée importante visant à réduire les tensions et à rétablir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté dans la région ».

La porte-parole a également souligné le rôle de la Malaisie, qui assure la présidence de l’ASEAN en 2025.

« Nous apprécions les efforts de la Malaisie, en tant que président de l'ASEAN en 2025, qui a activement encouragé et créé un environnement favorable au règlement pacifique des désaccords, sur la base des principes fondamentaux du droit international, de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'ASEAN, du Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), et dans un esprit d’amitié et de solidarité de l’ASEAN, pour les intérêts des deux parties et de la région ».

« Le Vietnam est convaincu que les deux pays mettront sérieusement en œuvre l'accord de cessez-le-feu, poursuivront le dialogue et rechercheront des solutions pacifiques permettant de résoudre de manière fondamentale les désaccords, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde », a conclu Pham Thu Hang. — VNA/VI