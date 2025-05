Le Vietnam salue la proposition russe de reprendre les négociations directes avec l'Ukraine

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Le Vietnam a salué, le 11 mai, la proposition du président russe Vladimir Poutine de reprendre les négociations directes avec l'Ukraine, a déclaré lundi, le 12 mai à Hanoï, lors d’une conférence de presse, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

"La position constante du Vietnam est de soutenir le règlement des différends et des désaccords par des moyens pacifiques à travers le dialogue, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, en tenant compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde", a affirmé Pham Thu Hang. -VNA/VI