La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang

Le Vietnam salue l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, appelant les parties concernées à le mettre immédiatement en œuvre pour s’orienter vers une paix durable à long terme dans la région, garantissant la sécurité, la sûreté et la vie des populations.



C’est ce qu’a déclaré le 28 novembre la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse aux questions de correspondants sur la réaction du Vietnam à l’accord de cessez-le-feu récemment conclu par Israël et le Hezbollah.



Elle a affirmé le soutien du Vietnam à tous les efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à mettre fin aux conflits et à contribuer à la création d'un environnement pacifique et stable au Moyen-Orient.-VNA/VI